بسبب ضعف الطلب التجاري.. انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر فى الصين بنسبة 13٪

أظهر تقرير جديد أن شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحطات العمل في الصين تراجعت بنسبة 13 % في الربع الثالث من عام 2022، في حين انخفضت الأجهزة اللوحية بنسبة 3 % “على أساس سنوي”.

ووفقًا لشركة أبحاث السوق Canalys، انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بنسبة 31% و3% على التوالي، مع تراجع النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال، وكان سوق الأجهزة اللوحية الاستهلاكية بنسبة نمو 18% “على أساس سنوي” هو النقطة المضيئة الوحيدة في الربع الثالث.

وقالت إيما شو، محللة كاناليس: “من غير المرجح أن يشهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نموًا في الربع الرابع من عام 2022 أو أوائل عام 2023، نظرًا لوضع الاقتصاد الكلي الهش في الصين حاليًا”.

وأشارت إلى أنه “على الرغم من مخاطر الانكماش الناجم عن التباطؤ الاقتصادي العالمي والصراعات الجيوسياسية، يجب على البائعين في الصين تسريع إعادة هيكلة قنواتهم المستمرة وتعديل استراتيجياتهم التسويقية للاستفادة من القطاعات المنتعشة، مثل البيع بالتجزئة والترفيه والسياحة”.

وتصدرت لينوفو سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الصين، لكن شحناتها تراجعت بنسبة 17%، حسب كاناليس، كما شهدت Dell، التي احتلت المرتبة الثانية، انخفاضًا عامًا بعد عام بين كبار البائعين، بنسبة 21%.

واحتلت “إتش بي” المرتبة الثالثة حيث تبعتها بتراجع بنسبة 17% في الشحنات، وعلاوة على ذلك، احتلت شركة Apple المرتبة الأولى في مساحة الأجهزة اللوحية ولكن تباطأ نموها إلى 7%.