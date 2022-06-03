بسبب علاقتها مع “هواوي”.. واشنطن تحقق مع شركة أميركية

تحقّق الحكومة الأميركية بشكل موسّع في احتمال تورّط شركة “ساينوبسيس” (Synopsys Inc) في تمرير وبيع منتجاتها وخدماتها إلى بعض الشركات الصينية الموضوعة على القائمة السوداء الأميركية للحظر التجاري.

ويشمل التحقيق تقصّي طبيعة العلاقات التجارية بين “ساينوبسيس” وشركات صينية كبرى مثل “هواوي” وعملاق الرقائق “SMIC”.

وأشار “ساسيني غازي” رئيس شركة “ساينوبسيس” ومديرها للتشغيل خلال مداخلة مع قناة “بلومبرغ” التلفزيونية، الى أن الشركة لديها عملاء من كافة دول العالم، وهي حريصة على دعمهم طوال الوقت، إلا أن ذلك لا يتعارض أبداً مع التزامها بالقوانين والسياسات الأميركية.

وأضاف غازي أن الشركة لديها نظام صارم لضبط صادرات تقنياتها، إلى جانب حرصها المستمر على التعاون مع الحكومة الأميركية، مشيراً إلى أن لديهم بنية تحتية قوية متوافقة مع توقعات الولايات المتحدة.

وكانت “بلومبرغ” نشرت تقريراً منتصف نيسان الماضي، يفيد بأن الحكومة الأميركية فتحت تحقيقاً بشأن احتمالية تورط “ساينوبسيس” في التعامل مع شركات صينية محظورة من جانب الولايات المتحدة، عبر إمداد الشركات بأدوات ومنتجات برمجية لأتمتة التصميم الإلكتروني “EDA”.

الى ذلك، لفت التقرير إلى أن وحدة “هواوي” لتصنيع الشرائح الإلكترونية “HiliSilicon” كانت على قائمة الشركات التي يوجد شك في تعامل “ساينوبسيس” معها، لأن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية أن تستفيد وحدة “هواوي” من تلك الأدوات لتصنيع شرائح إلكترونية لدى شركة “SMIC” الصينية.

وإنّ شركتي “SMIC” و”هواوي” من بين الشركات الصينية المدرجة على القائمة التجارية السوداء المحظور التعامل معها، بسبب وجود شكوك تتعلق بطبيعة علاقاتها بالنظام الحاكم الصيني، وكذلك تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وكانت “ساينوبسيس” أنكرت كافة الشكوك المُثارة حولها، موضحةً أنها ملتزمة بشكل كامل بكافة القرارات التنفيذية والعقوبات المفروضة من جانب الحكومة الأميركية تجاه أي شركات أجنبية، وفقاً لإقرار رسمي قدمته الشركة للجنة تنظيم التداول في البورصة.