الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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بسبب مشاكل فنية.. تسلا تتلقى طلبًا لاستدعاء سياراتها في ألمانيا

منذ 4 دقائق
سيارة كهربائية من شركة تسلا

سيارة كهربائية من شركة تسلا

الشرق
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تواجه شركة تسلا من حين الى آخر شكاوى من الزبائن تتعلّق بأعطال و مشاكل تقنية وفنية في أنظمة السيارة الكهربائية الأشهر في العالم.

في هذا الشأن، دعت الجهة التنظيمية لقطاع السيارات في ألمانيا شركة “تسلا” (Tesla Inc) إلى إصدار استدعاء لطرازيها “واي” و”ثري” بسبب مشكلة فنية في نظام طوارئ السيارات.

ولا يمكن للهيئة الفيدرالية للنقل بالسيارات أن تطلب الاستدعاء إلا داخل ألمانيا فقط، غير أنها قالت على موقعها الإلكتروني إن أكثر من 59 ألفاً من سيارات “تسلا” ستتأثر في جميع أنحاء العالم.

وحدّدت الوكالة الألمانية خللاً في نظام طوارئ السيارات، ما يتطلب الاتصال تلقائيا برقم 911 في الولايات المتحدة، أو خط الطوارئ ذي الصلة في البلدان الأخرى، في حالة وقوع حادث خطير.

وأُخبر المالكون المتأثرون بالاتصال بالشركة المصنعة، أو التوجه إلى ورشة إصلاح معتمدة لتحديث البرنامج. كما نُشر الإشعار في 29 حزيران ونقلته قناة تلفزيون “روندفونك برلين براندنبورغ” السبت.

وأٌنتجت السيارات المتضررة العام الجاري، ووفقاً لـ”روندفونك برلين براندنبورغ”، تشمل سيارات طراز ” واي” التي صُنعت في مصنع “تسلا” الجديد بالقرب من برلين.

كذلك تُنتج سيارات الطراز “واي” بمصانع المجموعة في فريمونت بكاليفورنيا، وبالقرب من مدينة شنغهاي. ويقوم كلا المصنعين بتصنيع الطراز ” ثري” أيضاً.

ومن المتوقع صدور أرقام الإنتاج والتسليم الفصلية لشركة “تسلا” مطلع الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تكسر سلسلة من نتائج تسجيل الأرقام القياسية على مدار فصول، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإغلاق لفترة طويلة بسبب كوفيد-19، والتحديات اللوجستية في مصنع شنغهاي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” “إيلون ماسك” إن المصانع الجديدة للشركة في ألمانيا وتكساس تخسر “مليارات الدولارات” حيث تحاول شركة صناعة السيارات الكهربائية زيادة الإنتاج.

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