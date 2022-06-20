بسرعة شحن ثورية خلال 17 دقيقه.. اليكم هاتف انفنيكس الجديد

بعدما أطلقت شركة انفينكس هاتفها الذكي الجديد Infinix Note 12 VIP في بعض البلدان الإفريقية ومصر خلال الشهر الحالي ، بدأت الشركة في اطلاق هاتفها في المزيد من الاسواق العالمية ، حيث يأتي هاتفها بقوة شحن ثورية بقوة 120 واط القادرة على شحن سعة البطارية كاملة خلال 17 دقيقة فقط بنسبة 100 % بالرغم من مواصفات الهاتف التي تضعه في الفئة المتوسطة ، وقد أعلنت الشركة بشكل رسمي عن الهاتف خلال منتصف شهر مايو الماضي مع مواصفات منافسة في الفئة المتوسطة مع تسعير رائع مقارنتاً بالهواتف المنافسة.

اما عن مواصفات الهاتف فيأتي بشاشة بمقياس 6.70 بوصة من نوع أموليد بدقة HD+ ، مع اعتماد الشركة علي معالج MT6781 Helio G96 من شركة ميديا تك الصينية مع معالج رسومي Mali-G57 MC2 ، ويتوافر مع خيارين من الذكرة الأولى بسعة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، يعمل هاتف بوجهة XOS 10.6 التي تعمل علي نظام اندرويد 12 ، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع مع امكانية تركيب شريحتين اتصال مع تركيب كارت ذاكرة خارجية بسعة 2 تيرا بايت.

اما بخصوص القدرات التصويرية للهاتف يأتي بكاميرات ثلاثية خلفية بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل مع عدسة للزويا الواسعة بدقة 13 ميجا بكسل و عدسة ثلاثة للعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع دعم هذه الكاميرات بفلاش LED رباعي ، مع كاميرا امامية بدقة 16 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة FHD ، اما بطارية الهاتف التي تعد أحد ابرز مزاياه التي تأتي بسعة 4500 مللي امبير التي تأتي بقدرة شحن فائقة بقوة 120 واط تمكن الهاتف من شحنة كاملا 100% خلال 17 دقيقة فقط ، ويأتي الهاتف بسعر يبدأ من 300 دولار أمريكي مع توافر بالون الأسود والرمادي.