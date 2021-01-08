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بسعر رخيص … لينوفو تطلق إصدارا جديدا من Tab P11

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2021 3:11 مساءً
Tab P11 من لينوفو

Tab P11 من لينوفو

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أعلنت شركة ”لينوفو“ الصينية الآن عن إصدار جديد بسعر معقول يطلق عليه اسم Tab P11. وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الجديد سيأتي مزودا بشاشة IPS LCD مقاس 11 بوصة بدقة 2000 × 1200 بكسل مع معالج Snapdragon 662.

كما يأتي بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7500 ملي أمبير مع شاحن 20 وات، وذلك بحسب “إرم نيوز”.

ومن المقرر أن يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 10 واثنين من تكوينات الذاكرة وسعة التخزين، هما إصدار بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وإصدار آخر بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع فتحة microSD لتوسيع سعة التخزين.

فضلا عن ذلك، يحتوي جهاز Tab P11 على اتصال LTE و Wi-Fi 6 مع إعداد مكبرات صوت رباعية، ومن المقرر بيع الإصدار الأساسي بسعة تخزين 4 / 64 جيجابايت مقابل 229.99 دولار، في وقت لاحق من هذا الشهر، ولم يتم الكشف عن سعر الإصدار الآخر.

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