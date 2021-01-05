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بسعر لا يصدق.. شاومي تفاجئ مستخدميها بـ”Mi 10i”

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 1:22 صباحًا
شركة شاومي

شركة شاومي

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أعلنت شركة “شاومي” الصينية عن مفاجأة لكافة مستخدميها، وذلك بإعلانها عن هاتف بإمكانيات متميزة وسعر لا يصدق.

والجهاز يحمل اسم “مي 10 آي”، وهو مخصص للسوق الهندي ومصنع في الهند، وهو هاتف جديد في سلسلة “10”، ويبدو من اسمه “Mi 10i” أن حرف “i” يرمز للهند بالإنجليزية، بحسب موقع “ذا فيرج”.

ويحتوي الهاتف على شاشة إل سي دي مقاسها 6.67 بوصة، ومعالج “سناب دراغون 750 جي”، مع مودم إكس52 (الجيل الخامس) مدمج، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، بينما تبلغ دقة كاميرا صور “السيلفي” 16 ميغابيكسل.

كما يتميز هاتف “مي 10 آي” ببطارية سعتها 4820 مللي أمبير في الساعة، والتي تقول “شاومي” أنه يجب شحنها من فارغة إلى كاملة في 58 دقيقة عند 33 وات، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس، ومستشعر بصمة جانبي، ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

وسيتم طرح هاتف “مي 10 آي” للبيع يوم الخميس الموافق 7 يناير/ كانون الثاني في الهند بسعر 290 دولارا للطراز الذي يضم 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 64 غيغابايت، و300 دولار للطراز الأعلى بسعة تخزينية 128 غيغابايت، كما يتوافر الطراز الأعلى (ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت و128 غيغابايات سعة تخزينية) بسعر 330 دولارا.

ومن المتوقع أن هاتف “شاومي” الذي يحمل علامة “صنع في الهند” منافسا قويا لهواتف مثل “وان بلس نورد”.

 

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