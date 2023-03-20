بسعر مفاجئ.. هونر تطلق هاتفها الجديد "Honor 70 Lite"

أعلنت شركة هونر “Honor” الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي Honor 70 Lite بمواصفات تجعله الأرخص في سلسلة (هونر 70).

ويقدم (هونر 70 لايت – Honor 70 Lite )، الذي يأتي بسماكة 8.68 ملم ويزن 194 جرامًا، شاشة من نوع (تي إف تي إل سي دي) TFT LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، ومعدل تردد 90 هرتز.

ويحتوي الهاتف على شريحة (سنابدراجون 480 بلس) Snapdragon 480 Plus من شركة كوالكوم، وهي تضم وحدة للمعالجة المركزية CPU ثمانية النوى بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة الرسومات GPU من نوع (أدرينو 619) Adreno 619.

ويعمل (هونر 70 لايت)، الذي يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بواجهة المستخدم (ماجيك يو آي 6.1) Magic UI 6.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 12 من شركة جوجل. ويأتي مع حساس لبصمات الأصابع ضمن زر جانبي.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت. كما يقدم بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، التي تكفي للعمل لمدة 19 ساعة من بث الفيديو، و52 ساعة من المكالمات المرئية، و26 ساعة من تشغيل الصوتيات، و14 ساعة من الألعاب. وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4. وتدعم الكاميرا التقريب الرقمي بمعدل 8x. أما الكاميرا الأمامية، الموجودة في قطع أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويتوفر هاتف (هونر 70 لايت) في المملكة المتحدة ثلاثة ألوان، هي: الفضي، والأزرق، والأسود، وذلك بسعر 200 جنيه إسترليني.