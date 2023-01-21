بسعر منافس.. هاتف أندرويد جديد من نوكيا

تسعى شركة نوكيا للمنافسة في سوق الهواتف الذكية، حيث كشف الشركة الفنلندية عن مواصفات هاتفها الذكي الجديد الذي سيكون منافسا مهما في عالم أجهزة أندرويد المحمولة هذا العام.

ويأتي هاتف Nokia C12 بهيكل أبعاده (160.6/74.3/8.8) ملم، وزنه 177.4 غ، محمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 278 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 64 غيغابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية فيه أتت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات، ومنفذ USB-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات “بلوتوث 5.2” للاقتران لاسلكيا بالأجهزة الأخرى، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فسيكون نحو 120 يورو.