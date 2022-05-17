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بشاشة حبر إلكتروني.. هايسنس عن هاتفها الجديد A9

منذ 13 ساعة

هاتف من هايسنس

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كشفت شركة هايسنس عن هاتفها الذكي A9 الجديد، الذي يمتاز بشاشة حبر إلكتروني “E Ink” .

الهاتف الجديد من هايسنس يأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة وبكثافة بيكسلات تبلغ 300 PPI.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة E Ink Carta 1200 لا يمكنها عرض الألوان، وإنما 16 درجة رمادي فقط.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 662.

مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويأتي الهاتف بسمك 7.8 ملم، ويبلغ وزنه 183 جراما.

ويشتمل هاتف هايسنس A9 الجديد على بطارية سعة 4000 ميللي أمبير ساعة.

ويمتاز هاتف هايسنس A9 الجديد بكاميرا رئيسية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة و ضوح 5 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف هايسنس A9 الجديد بنظام التشغيل InkOS، الذي يقوم على أساس أندرويد 11.

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