بطارية تدوم 27 ساعة.. تسريبات أبل تجهز هاتف iPhone 14 Pro Max

في تسريبات جديدة انتشر على موقع التواصل الاجتماعي عبر حساب iHacktu ileaks الشهير المتخصص في تسريبات واخبار الهواتف الذكية ، ان شركة ابل الامريكية تجهز هواتف الذكية في سلسلة iPhone 14 بمفاجآت قوية مقارنة بالإصدارات السابقة ، حيث يكشف هذا المسرب بعض مواصفات من مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max الذي يدعي انه من مرسلي شركة ابل ، وبحسب ما تم نشره ان تقييمات الهواتف الجديد علي منصة اختبار الأداء Antutu سوف تصل الي 896000 الف نقطة بمعدل 60 ألف نقطة زيادة عن الاصدار السابق بمعدل زيادة 7 % علي منصة الاداء الصينية الشهيرة مقانتاً بـ 834092 الف نقطة في اصدار iPhone 13 Pro Max.

لكن بالحديث عن بطارية هاتف iPhone 14 Pro Max القادمة سوف تتفوق علي بطارية هاتف iPhone 13 Pro Max بمعدل ساعتين وعشرة دقائق ، مما يعز اداء البطارية بشكل أفضل من الماضي بهذا المعدل الإضافي يمكنك من تشغيل الفيديوهات حتى 27 ساعة من التشغيل المستمر، بالرغم من ان اداء الاصدار السابق في استهلاك البطارية كان اكثر من رائع ، حيث إشادة معظم مستخدمي ابل ببطارية الهاتف التي تدوم مع التشغيل المستمر لمدة يوم ونصف ، مع وجود تسريبات قليل تقول ان شاشة الهاتف سوف تكون اقتصادية في استهلاك الطاقة من خلال استخدام مواد جديدة في تصنيعها.

وسوف يعمل كلا من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بمعالج ابل الجديد A16 Bionic مع تشغيل باقي الاصدارات بمعالج ابل القديم A15 Bionic لاستيعاب النقص في الرقائق و للمساعدة في التمييز بين الموديلات الأرخص من غير Pro وهواتف Pro الأكثر تكلفة ، مع زيادة في الأداء في كلا الهاتفين في المعالجة المركزية بنسبة 42 % وزيادة في المعالجة الرسومية بنسبة 35 % ، مع قدرت الهاتفين شحن البطارية بنسبة 50 % في 16 دقيقة فقط مقارنة بالإصدارات السابقة iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max التي كانت قادرة علي شحن 50 % من البطارية في 30 دقيقة ، مع تحسينات مميزة في أداء التصوير الخاص بالهاتف لكن لم يذكر عنه اي معلومات لكنه ذكر فقط ان سيكون هناك جديد .