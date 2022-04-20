الخميس 20 رمضان 1443 ﻫ - 21 أبريل 2022 |
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بطراز كهربائي بالكامل.. “BMW” تطلق الجيل الجديد من هذه الفئة

منذ 13 ساعة
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بدأت شركة بي.إم.دبليو البيع المسبق للجيل السابع من الفئة السابعة لسياراتها اليوم الأربعاء، والتي تضم لأول مرة سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل بالإضافة إلى طرازات محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

وسيتم تجميع الإصدارات الثلاثة في خط الإنتاج نفسه في مصنع دينجولفينج التابع لبي.إم.دبليو، على أن تتم عمليات التسليم الأولى في جميع أنحاء العالم اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وتوقع الرئيس التنفيذي أوليفر تسيبسه أن يكون الطلب على الطراز الذي يستخدم محرك الاحتراق الداخلي أعلى في الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد أقل صرامة لانبعاثات الكربون مقارنة بأوروبا أو المملكة المتحدة.

وقال تسيبسه في اجتماع مائدة مستديرة في نيويورك “تطورت الأسواق في الصين وأوروبا والأمريكتين بشكل مختلف تماما.

“في أوروبا هناك سوق متنامي للسيارات الكهربائية لجميع العلامات التجارية. في الولايات المتحدة هناك علامة تجارية واحدة حققت نجاحا فائقا. الأمر مختلف تماما. النهج الذي نتخذه لوضع المرونة أولا يعمل بصورة أفضل”.

وكانت ثلاثة أرباع السيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة في عام 2021 من طراز تسلا، مقابل 16.4 في المئة فقط في أوروبا، وتتأخر عنها فولكسفاجن بحوالي 1200 سيارة فقط، وفقا لبيانات من شركات الأبحاث كوكس أوتوموتيف وجاتو داينامكس.

وسيتم تجهيز جميع السيارات بقدرات القيادة الذاتية من المستوى الثالث، لكن الشركة تنتظر الحصول على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية لتفعيل هذه الخاصية، وقال متحدث باسم الشركة إنه أمر من المرجح أن يستغرق حوالي سنة ونصف السنة في أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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