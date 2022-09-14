بعد أيام من إطلاقه.. أبرز مشكلات تحديث iOS 16

اشتكى العديد من مستخدمي أجهزة آيفون من نظام تشغيل ”iOS 16“ بعد أيام قليلة من إصدار التحديث من قبل شركة ”أبل“.

وكشف العديد من مستخدمي آيفون أن التحديث الجديد يؤثر على عمر البطارية، حيث كتب أحد المستخدمين عبر تويتر: ”هناك استنزاف كبير للبطارية في إصدار iOS 16 الرسمي، لقد انخفضت بطاريتي بنسبة 10% في غضون ساعة دون لمسها“.

وأضاف آخر: ”لا تقم بالتحديث إلى iOS 16 إلا إذا كنت تريد أن تنتقل بطاريتك من 100 إلى 90 في 30 دقيقة“، وتساءل ثالث: ”هل يعاني أي شخص آخر من مشاكل في البطارية بعد التحديث إلى نظام التشغيل iOS 16؟، بطاريتي نفدت بشكل أسرع من المعتاد مع الحد الأدنى من التصفح، هذا أمر سيئ“.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أنه من غير المحتمل أن تظل مشكلات البطارية طويلًا، حيث أوضح الباحث في موقع ZDNet، أدريان كينغسيلي، أن تثبيت أي نظام تشغيل جديد على هواتف أيفون يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، ويمكن أن يستمر هذا الأمر لساعات أو حتى أيام.

وكانت شركة ”أبل“ أطلقت نظام تشغيل ”iOS 16“ الجديد الخاص بهواتف آيفون، بعد 5 أيام من إطلاق تشكيلة آيفون 14 الجديدة.

ويتضمن التحديث ميزات عدة منها، تجديد عناصر الواجهة، ويمكن للمستخدم مع نظام التشغيل هذا أيضًا تفعيل ”تركيز العمل“ لتغيير شاشته الرئيسة، وإظهار معلومات العمل الأكثر أهمية، بما في ذلك أداة التقويم، وأيقونات تطبيقات العمل الخاصة به، وما إلى ذلك.