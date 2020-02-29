بعد “السيطرة على كورونا” ..عودة العمل في مصانع ” آبل” بالصين

علن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “آبل”، أن المصانع التي تصنع هواتف “أيفون” في الصين عاودت العمل مجدداً إثر سيطرة بكين على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كوك، في لقاء مع قناة “فوكس بزنس” الأميركية: “أشعر أن الصين سيطرت على انتشار فيروس كورونا. أنظروا إلى الأرقام (المصابين)، فهي تنقص يوماً بعد يوم. أنا متفائل جداً بذلك”.

وأضاف: “من المعلوم أن لدينا موردين في الصين، فهاتف آيفون يُصنع في كل مكان في العالم. لدينا مكونات رئيسية (من الهاتف) قادمة من الولايات المتحدة، ولدينا أجزاء رئيسية أخرى تُصنّع في الصين”.

وتابع: “بالإضافة للأجزاء التي تُصنّع في الصين، فقد أعيد فتح هذه المصانع واستؤنف العمل فيها”.

وعلى الرغم من بدء معدلات العدوى في الصين، التي بدأ فيها تفشي فيروس كورونا المستجد، في التراجع فقد زادت الحالات الجديدة بوتيرة سريعة في عدة دول منها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

ويُعتقد أن تصريحات كوك هذه تأتي في سبيل طمأنة المستثمرين بأن أعمال الشركة تسير على قدم وساق، خاصةً بعد أن تراجعت أسهم “آبل” وغيرها من أسهم شركات التقنية في الأيام الأخيرة بسبب استمرار المخاوف والأخبار المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي هذا السياق، خفضت شركة “مايكروسوفت” الأربعاء من توقعات إيراداتها للربع الحالي مشيرة إلى أنها ستتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد مع تراجع في مبيعات نظام التشغيل “ويندوز” وأجهزة “سورفيس”.

وكانت مجموعة “آبل” أعلنت الأسبوع الماضي أن إيراداتها، ستكون دون التوقعات خلال الربع الحالي أيضاً بسبب فيروس كورونا المستجد، خصوصا وأنها تعتمد على مصانع صينية في إنتاج الكثير من مكونات أجهزتها فيما تشكل الصين أيضا سوقا كبيرة لها.