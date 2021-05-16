بعد الصاروخ الصيني صاروخ أميركي يضل طريقه!

أعلنت شركة «روكيت تاب» الأميركية، المتخصة فى مجال العلوم الفضائية، على صفحتها عبر موقع “تويتر” عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه، وشرحت الشركة إن الجزء الأول من الصاروخ، من المفترض انطلاقه كما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له، وأكدت الشركة خلال «التغريدة» أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

The upper stage of Rocket Lab’s Electron launcher appeared to tumble just after engine start, following shutdown and separation of the Electron’s first stage. The upper stage engine then appeared to cut off. Rocket Lab has ended its launch webcast.https://t.co/yjFcazbPGG pic.twitter.com/fcxAxuXcHj — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 15, 2021

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني إذ أن وزن صاروخ الشركة الأميركية يزن فقط 500 كيلوجرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنا، وذلك بحسب “العربية”.