بعد القفزة التاريخية.. بيتكوين تتراجع

سجلت العملة الرقمية الأشهر “بيتكوين” تراجعا كبيرا، حيث هوت إلى 60 ألف دولار بعد القفزة التاريخية.

وسعر بيتكوين اليوم من بين أكثر العملات الرقمية خسارة حيث تراجع بأكثر من 2%.

وعلى الجانب الآخر حققت عملة تشاينلينك واحدا من أكبر نسب الارتفاع خلال تعاملات اليوم حيث زادت بأكثر من 4%.

ورغم تباين أسعار العملات الرقمية، تشير التوقعات إلى ارتفاع مرتقب في الطلب عليها وخصوصا عملة بيتكوين التي من المتوقع لها أن تكسر حاجز 100 ألف دولار لتصل إلى 135 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم العالمية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهوى سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC اليوم الأربعاء بنسبة 2.40% ليصل إلى 60,906.2 دولار بحلول الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 1.14 تريليون دولار.

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH اليوم بنسبة 1.4% إلى 4,258.59 دولار، بقيمة سوقية بلغت 502.08 مليار دولار.

وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.09% ليصل إلى 483.99 دولار، بقيمة سوقية بلغت 80.64 مليار دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 1.44% ليسجل 2.1412 دولار، بقيمة سوقية بلغت 71.05 مليار دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP الرقمية بنسبة 1.93% ليصل إلى 1.10224 دولار، بقيمة سوقية 5.80 مليار دولار.

في حين زاد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.8% ليصل إلى 44.680 دولار، بقيمة سوقية بلغت 44.29 مليار دولار.

وهوى سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.35% ليصل إلى 0.258152 دولار، بقيمة سوقية بلغت 34.07 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 4.14% ليصل إلى 33.27 دولار، بقيمة سوقية بلغت 15.35 مليار دولار.

وصعد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 2.21% ليصل إلى 199.886 دولار، بقيمة سوقية بلغت 13.77 مليار دولار.