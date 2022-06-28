بعد انتعاشه لم تدم أسبوعا.. بيتكوين تعود للهبوط

بعد انتعاشه لم تدم أسبوعا، عاودت عملة بيتكوين الهبوط من جديد، وخسرت الثلاثاء 1.79%.

وبلغ سعر بيتكوين “أكبر العملات الرقمية المشفرة في العالم”، 20.762 ألف دولار حتى كتابة التقرير، هبوطا من 20.932 ألف دولار خلال تداولات أمس الإثنين، فهل تتحقق توقعات بنك الاستثمار العالمي “جيه بي مورجان” بمزيد من الضغط وهبوط الأسعار في سوق الكريبتو.

انخفضت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 50% منذ بداية العام حتى الآن حيث بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة فيما لا يزال التضخم مرتفعاً.

تعمّقت مشكلات فئة الأصول مع انهيار نظام تيرا/ لونا وكذلك المخاوف بشأن صندوق التحوط “ثري أروز كابيتال” (Three Arrows Capital) .

تنتشر المشكلة في وقت تعترف مشاريع التمويل اللامركزية بالتعرض للخسائر، وتتعرض مليارات الدولارات، وهي قيمة القروض للتعدين في بتكوين، لضغوط.

تكلفة التعدين والأسعار

وفقا لـ ” جيه بي مورجان”، هناك عامل واحد يمكن أن يخفف من ضغوط الأسعار، وهو انخفاض تكلفة الإنتاج من نطاق يتراوح بين 18000 دولار إلى 20000 دولار في وقت سابق من العام، لأن يستقر عند حوالي 15000 دولار خلال الشهر الجاري.

وقال بنك الاستثمار إن هذا يبدو مرتبطا بتحسين كفاءة الطاقة الضمنية لأجهزة التعدين، ويمكن أن يخفف من الربحية.

يمكن أن تختلف تقديرات تكلفة تعدين بيتكوين من قبل ما يطلق عليهم “عمال المناجم”، حيث تبلغ تكلفة الإنتاج لشركة تعدين كبيرة حوالي 8000 دولار لكل رمز، بافتراض متوسط أسعار الكهرباء وآلات التعدين الجديدة، وفقاً لـ” أركان كريبتو.

مع ذلك، تقول “سكيوريتيز كابيتال”إنه بحساب التكاليف العامة للبنية التحتية وأسعار الفائدة، قد تكون التكاليف الإجمالية لبعض شركات التعدين بالفعل أعلى من 20 ألف دولار.