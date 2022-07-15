بعد تراجعه عن صفقة تويتر.. إيلون ماسك تحت مطرقة القضاء الثلاثاء

كشفت سجلات محكمة أن قاضية ستعقد جلسة يوم الثلاثاء الواقع في 19 تموز، للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة تويتر النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، لإلزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار.

وحددت القاضية كاثلين ماكورماك مستشارة محكمة ديلاوير العليا جلسة مدتها 90 دقيقة تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ويلمينجتون.

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك اليوم الثلاثاء لانتهاكه الاتفاق الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وطلبت تويتر من محكمة في ولاية “ديلاوير” بأن تأمر أغنى شخص في العالم بإتمام عملية الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولارا للسهم في تويتر، مؤكدة أنه ما من تعويض مالي يمكنه أن يصلح الضرر الذي لحق بموقع التغريدات من جراء انسحاب الملياردير من الاتفاق، وفقا لما جاء في الدعوى.

وجاء في الدعوى أنه “بعد أن اقترح اتفاق استحواذ.. ثم وقع عليه، يعتقد ماسك فيما يبدو أنه -على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير- له الحرية في تغيير رأيه وتعطيل عمليات الشركة وتدمير قيمة أسهمها قبل أن يمضي إلى حال سبيله”.

وقال ماسك يوم الجمعة إنه انسحب من الصفقة لأن تويتر انتهكت الاتفاق من خلال عدم الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات بشأن الحسابات المزيفة أو البريد العشوائي على المنصات، وهو أمر أساسي لأداء أعمالها.