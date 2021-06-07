الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تغريدات "مشككة" بلقاحات كورونا... "تويتر" يعلق حساب كاتبة أميركية بارزة

7 - يونيو - 2021
الكاتبة الأميركية ناعومي وولف

الكاتبة الأميركية ناعومي وولف

A A A
طباعة المقال

علق موقع “تويتر” حساب الصحفية والكاتبة الأميركية البارزة، ناعومي وولف، بدعوى مخالفتها لقواعد الموقع ونشرها معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونشرت وولف، المشهورة بكتابها النسوي “خرافة الجمال” The Beauty Myth، والتي عملت مستشارة سياسية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ولنائبه آل غور، مجموعة كبيرة من النظريات حول اللقاحات.

في إحدى التغريدات قالت وولف إن اللقاحات عبارة عن “منصة برمجية يمكنها استقبال التحميلات”.

كما شبهت وولف كبير المستشارين بشأن أزمة كورونا في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بالشيطان، وذلك عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من 140 ألف شخص، وذلك بحسب “بي بي سي”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    هاتف ذكي من نوكيا
    نوكيا تطلق هاتف ذكي جديد بمواصفات خيالية
    شعار شركتا سامسونج و TSMC
    سامسونج تدخل سباق المنافسة مع TSMC وتنتج رقائق بتقنية 3 نانومتر!
    شركة مايكروستراتيجي تولي أهمية واضحة لعملة البيتكوين
    تصرف مفاجئ.. مايكروستراتيجي تشتري 480 عملة بيتكوين جديدة!!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟