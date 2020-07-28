بعد تيك توك..الهندتحظر 47 تطبيقا صينيا جديدا

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ارتفع عدد التطبيقات الصينية المحظورة في الهند إلى 107 تطبيقات، بعد أن قررت السلطات الهندية ، حظر 47 تطبيقا بدعوى انتهاك الأمن القومي وخصوصية المستخدم.

بهذه الخطوة ارتفع عدد التطبيقات الصينية المحظورة في الهند إلى 107 تطبيقات، بعد أن حظرت نهاية يونيو/حزيران الماضي 59 تطبيقا، من بينها تطبيقات شهيرة مثل تيك توك، ووي شات، ويوسي بروزر وعلي بابا.

ومن بين التطبيقات التي صدر لها قرار الحظر الأخير التطبيق الصيني الشهير Cam Scanner Advance.

ويأتي التحرك الهندي وسط تصاعد وتيرة التوترات الجيوسية بين أكبر بلدين في العالم من حيث السكان، والتي أسفرت عن اشتباكات عسكرية أودت بحياة أكثر من 20 جنديا هنديا في جبال الهيمالايا الشهر الماضي.

وقد أصدرت الحكومة الهندية أوامر لشركات الاتصالات المحلية بحجب التطبيقات المحظورة ومواقعها الإلكترونية، وجاء ذلك بالتزامن مع حذف كل من جوجل وآبل هذه التطبيقات من متاجرهما الإلكترونية داخل الهند.

وبحسب صحيفة India Today فإن الهند تراجع حزمة جديدة من التطبيقات تضم 275 تطبيقًا صينيًا مهددا بالحجب، منها لعبة بابجي الشهيرة وتطبيقات ULikeو Resso و ByteDance.

وقد أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية في بيان رسمي مؤخرا أنها تلقت العديد من الشكاوى من مصادر مختلفة، بما في تقارير بشأن إساءة استخدام بعض التطبيقات المتوفرة على نظامي أندرويد وأي أو إس.

وأضافت أن بيانات المستخدمين تعرضت للسرقة والنقل خلسة بطريقة غير مصرح بها إلى خوادم لها مواقع خارج البلاد.

وشددت الوزارة على أن تجميع مثل هذه البيانات وتصنيفها من قبل عناصر معادية للأمن القومي والدفاع عن الهند تعد مثيرة للقلق العميق، وتتطلب إجراءات طارئة.

وتعد الهند واحدة من أسواق الإنترنت الأكبر عالميا، إذ تضم نحو 450 مليون مشترك وفقا للبيانات الرسمية، ما يجعلها هدفا مهما لشركات الإنترنت الأمريكية والصينية.