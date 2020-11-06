بعد خروجه عن حدود المنظومة الشمسية… ناسا تستعيد الاتصال بمسبارها البعيد

بفضل هوائي الاتصال الفضائي البعيد DSS43 الذي استأنف عمله بعد انقطاع زمني دام نصف العام.، استعاد الخبراء في ناسا جزئيا الاتصال بمسبار “فوياجر – 2” الذي قد خرج عن حدود المنظومة الشمسية.

جاء ذلك على موقع مختبر الطاقة النفاثة التابع لـ ناسا الذي قال إن المسبار على ما يرام ولا يزال يجوب رحاب الفضاء الكوني البعيد خارج حدود المنظومة الشمسية.

يذكر أن DSS43 هو هوائي فريد من نوعه. ولا يوجد على الأرض إلا 3 هوائيات من هذا النوع. لذلك فإن توقف عمله أثر كثيرا على الاتصال بمسباري “فوياجر – 1 “فوياجر – 2” وغيرهما من المسابير الأمريكية العاملة في الفضاء البعيد.

يذكر أن ناسا أطلقت مسباري “فوياجر -1” و “فويجر – 2” نهاية سبعينيات القرن الماضي ليدرسا الكواكب العملاقة في المنظومة الشمسية. واستطاع هذان المسباران أن يجمعا على مدى عقود كمية كبيرة من المعلومات عن المشتري وزحل ونبتون وبلوتو حيث اكتشفا عددا من الأقمار الجديدة.

ولا يزال “فوياجر – 1” أبعد مسبار عن الأرض في الوقت الراهن بعد أن ابتعد عنها إلى مسافة 22.6 مليار كيلومتر وغادر عام 2012 المنظومة الشمسية.

أما مسبار “فوياجر – 2” فغادر المنظومة الشمسية بعده في ديسمبر عام 2018. وصار “فوياجر – 2” في مارس الماضي يواجه مشاكل الاتصال بالأرض وذلك بعد بدء صيانة أحد الهوائيات الثلاثة المخصصة للاتصال الفضائي البعيد.

ونجح خبراء ناسا مؤخرا في استعادة الاتصال به بعد أن تلقوا إجابات على أوامر أرسلوها إليه، وذلك بحسب “تاس”.