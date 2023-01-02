بعد رحلتها إلى القمر.. مركبة "أوريون" تعود إلى مركز كينيدي

بعد الانتهاء من رحلتها التي تبلغ 1.4 مليون ميل إلى القمر والعودة في بداية الشهر الماضي، عادت المركبة الفضائية Artemis 1 Orion التابعة لناسا إلى مركز كينيدي للفضاء.

حدث العودة للوطن في 30 ديسمبر حيث بدأت Artemis 1 الهبوط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر، بعد أن استعادت USS Portland مركبة الطاقم غير المأهولة وأحضرتها إلى القاعدة البحرية في سان دييجو في 13 ديسمبر، شرعت الكبسولة في رحلة برية إلى فلوريدا في اليوم التالي.

وبدأت رحلة Artemis 1 التي حطمت الرقم القياسي في 16 نوفمبر بإطلاق ليلي لا يُنسى على قمة صاروخ الرفع الثقيل من الجيل التالي لنظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا.

وبعد أن عادت Orion إلى مركز كينيدي للفضاء، ستقوم ناسا بإزالة الدرع الحراري للمركبة الفضائية حتى تتمكن من إجراء “تحليل شامل” للمكون وتحديد مدى تقدمه بالضبط أثناء عودة الغلاف الجوي.

وستقوم الوكالة أيضًا بإزالة Moonikin Campos، دمية الاختبار التي أرسلتها ناسا على متن Orion لجمع البيانات حول كيفية تأثير السفر إلى القمر على البشر.

وقالت ناسا: “كان Artemis I خطوة كبيرة إلى الأمام كجزء من جهود ناسا لاستكشاف القمر وتمهيد الطريق للمهمة التالية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي وأوريون لتحليق طاقم حول القمر على Artemis II”.

بينما لن يتم إطلاق Artemis II حتى عام 2024 على أقرب تقدير، لا يزال هناك الكثير لنتطلع إليه من الآن وحتى العام المقبل، وعدت ناسا بالإعلان عن طاقم البعثة المكون من أربعة أفراد في وقت ما في “أوائل عام 2023″، سيعمل Artemis II على تمهيد الطريق لأول هبوط بشري على سطح القمر منذ نهاية برنامج Apollo في عام 1972 ، وفي النهاية وجود دائم لناسا على سطح القمر.