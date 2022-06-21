بعد رواجها.. أمازون وسبوتيفاي تعززان عروض المدونات الصوتية

شكّلت الإغلاقات بسبب فيروس “كوفيد-19” نعمةً على منتجي المحتوى، فقد أمضى الناس مزيداً من وقتهم في منازلهم ما عاد بالنفع على قطاعات واسعة من صناعة الإعلام بداية من البث عبر الإنترنت وحتى المواقع الإخبارية. لم يكن إنتاج المدونات المسموعة “بودكاست” استثناءً، فارتفعت أعداد المستمعين وكذلك الإيراد.

وقد ارتفعت عائدات الإعلانات، في الولايات المتحدة وحدها، بأكثر من الضعف لتصل إلى 1.5 مليار دولار بين عامي 2019 و2021، وفقاً لبيانات شركة “PwC”. كما قفز عدد مستمعي بودكاست عالمياً 40% إلى 384 مليون شخص خلال الفترة نفسها، وفقاً لتقديرات شركة أبحاث السوق “إي ماركتر” (EMarketer).

قد يجعلك كل هذا تظن أن “بودكاست” في ازدهار لكن الواقع أكثر تعقيداً، لأن أعداد “بودكاست” ارتفعت سريعاً من 450 ألف على تطبيق “سبوتيفاي تكنولوجي” في 2019 إلى 2.9 مليون بنهاية 2021، وفقاً لشركة الاستشارات الإعلامية ” إندرس أناليسيز” (Enders Analysis). لذا، كلما توسع القطاع ازداد عدد الراغبين بالتربح منه. وكان متوسط عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة حوالي 1.5 مليون دولار لكل مدونة مسموعة في 2019 مقارنة مع 500 ألف دولار فقط في 2021.

من الممكن أن يكون هذا الرقم مُضللاً بعض الشيء، حيث تذهب معظم عائدات الإعلانات إلى العروض الأكثر رواجاً ويكسب ملايين من أصحاب الـ”بودكاست” مبالغ ضئيلة وقد لا يجنون أي مال على الإطلاق. وأصبحت قابلية العثور على عرض معين أصعب مع ازدياد كمية المدونات المسموعة. يرجع ذلك جزئياً إلى أن منصات المدونات المسموعة مثل “أمازون” و”سبوتيفاي” تعملان على تعزيز عروضهما الخاصة.

وأنفقت “سبوتيفاي” أكثر من مليار دولار على المدونات المسموعة، واستحوذت على شركات مثل “ذا رينغر” (The Ringer) و”غيمليت ميديا” (Gimlet Media)، فضلاً عن ضم نجوم مثل جو روجان وكيم كارداشيان. وكانت هذه الدفعة بمثابة محاولة لتقليل اعتماد “سبوتيفاي” على الموسيقى، حيث يتعين عليها دفع حوالي ثلاثة أرباع الإيرادات لشركات التسجيل لترخيص أغانيهم. لا تتأثر تكاليف المدونات المسموعة بزيادة عدد المستمعين، ولدى هذه المدونات تدفقات دخل من الاشتراكات والإعلانات.

يعني هذا أيضاً أن المنصات على غرار “سبوتيفاي” و”أمازون” لديها حافز لمنح منتجاتهم مكانة بارزة في التطبيق. ويكمن الخطر بالنسبة لأصحاب الـ”بودكاست” المستقلين في أن منصاتهم تحاكي النهج الذي ابتكرته شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شجعت “فيسبوك” العلامات التجارية والشخصيات العامة على إنشاء صفحات على منصتها منذ حوالي عشر سنوات، واعدةً بالوصول إلى عدد كبير من الجمهور. ثم عدَّلت الخوارزمية بعد ذلك، بحيث لا يتمكن سوى عدد قليل من الجمهور من متابعة منشوراتك إلا إذا دفعت مقابل الترويج لها.