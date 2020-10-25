بعد ضربة “هواوي”.. رد سريع من “غوغل” بتحديثات مميزة لهذا التطبيق

بعد الضربة الموجعة التي وجهتها شركة هواوي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية لكل من غوغل وأندرويد، عن طريق تجهيزها بدائل لتطبيقاتهما الرئيسية، جاء الرد سريعا من “غوغل” التي أعلنت وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، طرحها تحديثا لتطبيق “خرائط غوغل” يتضمن ميزات جديدة استثنائية.

وأوضحت أن تطبيق “غوغل مابس” يتضمن ميزات جديدة مرتبطة بتحديد مسارات وطرق خاصة بالدراجات.

وقالت “غوغل” إنه نما الطلب على التنقل بالدراجات على خرائط غوغل، بصورة كبيرة في ظل تفشي جائحة “كوفيد 19″.

وأشارت إلى أنه زاد الطلب على طرق الدراجات الهوائية بنسبة وصلت إلى 69%.

وتقدم غوغل في تحديثها لـ”غوغل مابس” ميزتين فريدتين، مرتبطتين بتحديد مسارات طرق الدراجات، وإمكانية التنقل لبعض المدن الكبرى.

استخدمت غوغل خوارزمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وبيانات التعهيد الجماعي والبيانات، التي تم جمعها مع البلديات المحلية لتقديم الميزات.

في بعض المدن، يمكنك الآن استخدام خرائط غوغل لإرشادك خلال ممرات الدراجات أو الشوارع والمناطق الملائمة للدراجات. كما تمكن المستخدمين أيضا من التقاط بعض الاختصارات الصعبة للغاية عندما تكون على عجلتين.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم خرائط غوغل الآن التنقل خطوة بخطوة باستخدام أماكن تأجير الدراجات عند توفرها.

تمامًا مثل التنقل في وسائل النقل العام ولكن بالدراجات بدلاً من ذلك.

تتمتع “غوغل مابس” بتكامل أعمق مع بعض خدمات تأجير الدراجات في مدن مختلفة لتسهيل عملية الحجز أثناء التنقل.

وكانت “هواوي” قد أعلنت عن بدئها في طرح تطبيقات بديلة لتطبيقات أندرويد التي سبق وحظرتها غوغل عن هواتف “هواوي”، وأبرزها تطبيق “بيتال مابس”.