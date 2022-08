بعد عقد حار لم يشهده التاريخ.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد يشهد كارثة كبرى في القرن الـ21، بعد أن أصبح عام 2020 من السنوات الأشد حرارة في تاريخ البشرية.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2020 كان بين أحر ثلاث سنوات (بالإضافة إلى 2016 و2019) منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية قبل 140 عاما، موضحة أن الفارق بينها ضئيل جدا.

ووصل متوسط درجة الحرارة في عام 2020، حسب بيانات المنظمة الأممية، زهاء 14.9 درجة مئوية، ما يتجاوز مستوى ما قبل العصر الصناعي (1900-1850) بمقدار 1.2 درجة.

2020 was one of 3 hottest years on record, along with 2016 and 2019.

6 warmest years have been since 2015.

It was the warmest decade on record, continuing a long-term trend that shows no sign of reversal.

