الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد ميتا وتويتر.. أمازون تعتزم تسريح الآلاف من موظفيها

منذ 3 ساعات
شركة أمازون

شركة أمازون

A A A
طباعة المقال

قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم في مذكرة للموظفين يوم الأربعاء إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.

وبدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر تشرين الثاني، وأخبر مصدر رويترز حينها أن أمازون تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.

وتتأهب أمازون، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ. ويأتي هذا فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.

وستؤدي التخفيضات الإضافية للوظائف بأمازون لرفع العدد الإجمالي لديها بحيث يتجاوز الخطط التي أعلنتها شركات كبرى أخرى مؤخرا. كما تمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

وقلصت شركات تكنولوجيا، مثل ميتا بلاتفورمس ومايكروسوفت كورب، آلاف الوظائف تأهبا لركود.

وستلغي ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أكثر من 11 ألف وظيفة هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

قعر أحد المحيطات - تعبيرية
ابتكار علمي جديد... نظام يحوّل بُخار المحيطات إلى مياه شرب
وصلة "إتش دي إم آي"
إليكم هذه النصائح لاختيار وصلة "إتش دي إم آي" المناسبة لاحتياجاتكم
غابة
تقنية ثورية لإنتاج الخشب من دون الحاجة لقطع الأشجار

الأكثر قراءة

معارض السيارات
هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
شيرين وحسام حبيب
جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟
حادث سير مروع في فيطرون
بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون