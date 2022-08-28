بعد يوم عاصف.. بيتكوين تستعيد توازنها

وصلت العملة الرقمية الأشهر بيتكوين خسائرها الفادحة في 2022، حيث تراجع سعرها إلى ما دون 20 ألف دولار، السبت،

وتباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الأحد 28 أغسطس/آب 2022 وسط حالات مقاومة للخسائر الفادحة التي تكبدتها السوق بالأمس.

وشهدت تعاملات الأمس انهيار بيتكوين لما دون 20 ألف دولار، قبل أن تستعيد توازنها مرة أخرى.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 0.25% إلى 968.66 مليار دولار.

وسجلت السوق تراجعا مهولا في حجم التعاملات بنسبة 35.72% إلى 61.01 مليار دولار.

ويأتي اهتزاز السوق وسط حالة من عدم اليقين في سوق العملات المشفرة، وفي ظل إعلان جيروم باول مدير مجلس الاحتياط الفيدرالي أن مصرفه سيواصل سياسة رفع الفائدة كطريق وحيد لاحتواء التضخم.

كما تأثرت العملات المشفرة بتحذير نشره صندوق النقد الدولي (IMF) الأحد الماضي عن مشكلة العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأحد 28 أغسطس/آب 2022 بنسبة 0.52% ليصل إلى 20,047.83 دولار.

وهوت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 383.60 مليار دولار.

ومع ذلك، يبقى سعر العملة أفضل قليلا من تداولات أمس حيث نزلت بيتكوين لفترة وجيزة أسفل 20 ألف دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وفقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

فقد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH نحو 0.25% من قيمته مسجلًا 1,494.67 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.56% ليبلغ 278.74 دولار.

وزاد سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.20% ليسجل 0.3345 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 2.97% إلى 0.4483 دولار.

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.51% ليصل إلى 7.06 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE نحو 0.39% ليصل إلى مستويات 0.06365 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.