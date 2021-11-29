الأحد 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 16 عاما.. مؤسس تويتر يتنحى عن منصبه

29 - نوفمبر - 2021
جاك دورسي

جاك دورسي

A A A
طباعة المقال

تنحي مؤسس منصة تويتر جاك دورسي، عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر على أن يخلفه باراغ أغراوال، كبير مسؤولي التكنولوجيا الحالي في الشركة.

وسيبقى دورسي في مجلس الإدارة حتى نهاية فترته في عام 2022.

ويشغل أغراوال منصب رئيس قسم التكنولوجيا منذ عام 2017، مع العلم أنه يعمل لدى الشركة لأكثر من 10 أعوم، وكان تركيزه منصبا على تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقاد المشاريع لجعل التغريدات أكثر صلة بالمستخدمين، وفق “سي أن بي سي”.

وقال دورسي في رسالة نُشرت على حسابه على تويتر يوم الإثنين إنه “حزين حقا… ولكنه سعيد حقا” لترك المنصب بعد 16 عاما قضاها في الشركة، مؤكدا أنه اتخذ القرار بنفسه.

وقال دورسي في بيان إنه اتخذ القرار “لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي قدما من مؤسسيها، وقال إن أغراوال كان اختياره لقيادة الشركة “نظرا لمدى عمق فهمه للشركة واحتياجاتها”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    خدمة مميزة وجديدة لمستخدمي متصفح "فيفالدي"
    جبن نباتي
    طعام جديد.. جبن نباتي مصنوع من البازلاء الصفراء
    غوغل كروم
    أكثر فائدة.. تعرف على ما تحضره غوغل لمستخدمي "Chrome"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!