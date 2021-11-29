بعد 16 عاما.. مؤسس تويتر يتنحى عن منصبه

تنحي مؤسس منصة تويتر جاك دورسي، عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر على أن يخلفه باراغ أغراوال، كبير مسؤولي التكنولوجيا الحالي في الشركة.

وسيبقى دورسي في مجلس الإدارة حتى نهاية فترته في عام 2022.

ويشغل أغراوال منصب رئيس قسم التكنولوجيا منذ عام 2017، مع العلم أنه يعمل لدى الشركة لأكثر من 10 أعوم، وكان تركيزه منصبا على تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وقاد المشاريع لجعل التغريدات أكثر صلة بالمستخدمين، وفق “سي أن بي سي”.

وقال دورسي في رسالة نُشرت على حسابه على تويتر يوم الإثنين إنه “حزين حقا… ولكنه سعيد حقا” لترك المنصب بعد 16 عاما قضاها في الشركة، مؤكدا أنه اتخذ القرار بنفسه.

وقال دورسي في بيان إنه اتخذ القرار “لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي قدما من مؤسسيها، وقال إن أغراوال كان اختياره لقيادة الشركة “نظرا لمدى عمق فهمه للشركة واحتياجاتها”.