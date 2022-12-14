بعد 20 عاماً.. تلسكوب ناسا الطائر "SOFIA" يتجه إلى المتحف

أوقفت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الألمانية “DLR” طائرتهما المشتركة الخاصة بمرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء “SOFIA”، وهي طائرة بوينج 747SP معدلة والتي رفعت تلسكوبًا عاكسًا بطول 106 بوصة “2.7 متر” في رحلات ليلية.

بعد ما يقرب من 20 عامًا من الطيران كطائرة تجارية لشركة “PanAm United”، تليها ثماني سنوات من المهمات العلمية لوكالة NASA وDLR، أصبح لدى صوفيا رسميًا منزل تقاعد، متحف Pima Air & Space في توكسون، أريزونا 13، ستأخذ الطائرة رحلتها الأخيرة، في رحلة من منزلها السابق، مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران التابع لناسا في كاليفورنيا، إلى بيما، وفقًا لبيان ناسا.

لا يزال فريق Pima يقوم بتقييم خطط الحفاظ على SOFIA وعرضه تحنيط الطائرات إذا صح التعبير، ولكن الطائرة ستعرض في النهاية للجمهور في متحف، وفقاً لموقع space.

ستنضم صوفيا إلى طائرات ناسا الأخرى المتقاعدة في Pima، بما في ذلك أول طائرة شحن Super Guppy التي نقلت أجزاء صاروخ Saturn V خلال برنامج Apollo، وطائرة KC-135 “Weightless.

قال بول هيرتز، كبير مستشاري البعثة العلمية: “تتمتع مهمة صوفيا بإمكانية قوية للإلهام، من اكتشافاتها حول المجهول في عالمنا، إلى الإنجازات الهندسية التي فتحت أرضية جديدة، إلى التعاون الدولي الذي جعل كل ذلك ممكنًا”.