بعد 28 عاماً.. مايكروسوفت تقرر إنهاء برنامج "WordPad"

قامت شركة مايكروسوفت رسمياً بإلغاء برنامج WordPad، وهو تطبيق أساسي لتحرير النصوص قد حان الوقت للتغيير.

بحيث أعلن عملاق التكنولوجيا في نهاية هذا الأسبوع أنه سيتوقف عن استخدام برنامج WordPad، مما يعني أنه لن يتم تحديثه وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows.

تم تثبيت التطبيق تلقائيًا على أنظمة Windows منذ عام 1995، على الرغم من أنه تم تصنيفه كميزة اختيارية منذ عام 2020.

وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين حذفه، إذا اختاروا ذلك، ويبدو أن ذلك كان نذيراً لأشياء قادمة، بالنظر إلى الأخبار التي صدرت هذا الأسبوع.

وأشارت مايكروسوفت أيضاً إلى أن لديها منتجين، “Microsoft Word وWindows NotePad”، يستطيعان القيام بما يحتاجه معظم المستخدمين من برنامج “WordPad”.

وقالت الشركة: “لم يعد يتم تحديث برنامج WordPad وسيتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows”.

وتضيف: “نوصي باستخدام Microsoft Word للمستندات النصية الغنية مثل ‎.doc و.rtf وWindows Notepad للمستندات النصية العادية مثل ‎.txt”

لقد اعتادت شركة مايكروسوفت على التخلص من بعض هذه الميزات الكلاسيكية، وإن كانت قديمة بعض الشيء. لقد أوقفت الشركة، ثم أعادت إحياء، ميزتها الكلاسيكية MS Paint قبل بضع سنوات، وفي هذا العام أوقفت التطبيق لمساعدها الصوتي Cortana.