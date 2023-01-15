بعد 40 عامًا.. سوني تكشف عن إصدار جديد من جهاز walkman

كشفت شركة سوني اليابانية عن إصدار جديد من جهازها التاريخي Sony walkman المخصص لتشغيل الملفات الصوتية، وذلك بعد أكثر من 40 عامًا من طرح إصدار الكاسيت الأول للبيع.

ويتيح جهاز Walkman NW-A306 المعزز بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت حتى يتمكنوا من تنزيل الموسيقى والبث من الخدمات الرقمية بما في ذلك يوتيوب وسبوتيفاي.

ويستخدم NW-A306 أيضًا الذكاء الاصطناعي لترقية ملفات الموسيقى الرقمية المضغوطة إلى جودة أعلى، ويحتوي الإصدار الجديد على شاشة تعمل باللمس مقاس 3.6 بوصة بالإضافة إلى عناصر تحكم فعلية على الجانب بحيث يمكن للمستخدمين تغيير مستوى الصوت أو تبديل المسارات دون الحاجة إلى إخراجها من جيوبهم.

لكن الجهاز الجديد يكلف 349 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يعتبر أكثر من سعر بعض الهواتف الذكية في السوق، علما أنه لا يمكن للجهاز إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية، بحسب صحيفة “ديلي ميل”، ويعمل NW-A306 على نظام أندرويد ويتيح الوصول إلى بعض التطبيقات الأساسية، بما في ذلك تطبيقات الموسيقى المهمة ومتصفح غوغل كروم.

ويأتي طرح الجهاز الجديد في السوق بعد 44 عامًا من إطلاق سوني لجهاز Walkman الأول ، TPS-L2 ، الذي تم طرحه للبيع في اليابان في 1 يوليو 1979. وتقول سوني عن الجهاز الجديد: “استمتع بصوت عالي الجودة من مشغل الموسيقى الأنيق والمدمج الذي يتيح لك تنزيل وبث المزيد من الموسيقى التي تحبها”.

ومع التوافق الكامل لشبكة الواي فاي والبطارية التي تدوم طويلاً والتصميم الأنيق، يمكنك العزف والعثور على موسيقى جديدة أينما تريد، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الإنترنت. ويتصل المشغل الجديد بجهاز كمبيوتر، بحيث يمكن للمستخدمين نقل الموسيقى من كمبيوتر إلى جهاز بالطريقة القديمة أيضًا، باستخدام كيبل USB-C الموجود في صندوق الجهاز.

وتدعي شركة سوني أن هذا الجهاز يوفر مستوى من جودة الصوت لا يتوفر في معظم الهواتف الذكية الرائدة، في وقت يركز فيه صانعو الهواتف الذكية بشكل أكبر على الكاميرات وجودة الصورة، وغالبًا مع يتم تجاهل الصوت. وتعتمد جودة الصوت أيضًا إلى حد كبير على سماعات الرأس المصاحبة التي يختارها المالك.

ولا يأتي جهاز Walkman الجديد من سوني مزودًا بسماعات رأس لكنه يحافظ على المنفذ التقليدي للسماعة، التي أصبحت ميزة نادرة، علما أن الشركة تقدم مجموعة من الخيارات اللاسلكية وخيارات طوق الرأس المتوافقة. ويتمتع NW-A306 بعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة، ويعمل بنظام التشغيل Android 12 ويأتي بلونين، الأزرق والأسود.