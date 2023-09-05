بعد 6 أشهر.. هبوط طاقم "SpaceX" عقب انتهاء مهمته

عاد أربعة رواد فضاء إلى وطنهم بعد إقامة استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وقاموا بالهبوط على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon قبالة ساحل فلوريدا يوم الاثنين 4\9\2023.

وغادر رواد الفضاء، وهم أعضاء مهمة Crew-6 التي تديرها وكالة ناسا وSpaceX بشكل مشترك، المحطة الفضائية يوم الأحد الساعة 7:05 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

بحيث أمضى الطاقم اليوم على متن مركبة Crew Dragon التي يبلغ عرضها 13 قدماً أثناء مناورتها عبر مدار الأرض باتجاه موقع الهبوط المستهدف قبالة ساحل جاكسونفيل، فلوريدا، حيث هبطوا بعد منتصف الليل بالتوقيت الشرقي.

كانت كبسولة Crew Dragon تسير بسرعة تزيد عن 17000 ميل في الساعة (27000 كيلومتر في الساعة)، وعندما بدأت المرحلة الأخيرة من هبوطها، ارتفعت درجة حرارة الجزء الخارجي للمركبة الفضائية إلى حوالي 3500 درجة فهرنهايت (1900 درجة مئوية)، أثناء انشطارها إلى الخلف إلى الجزء الأكثر سمكا من الغلاف الجوي للأرض.

وكان الركاب داخل مقصورة المركبة الفضائية محميين بدرع حراري ويجب أن تظل درجة الحرارة عند درجات حرارة مريحة أقل بكثير من 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية).

ثم نشرت الكبسولة مجموعات من المظلات لإبطاء هبوطها بشكل أكبر، كما وإن أطقم الإنقاذ المنتظرة بالقرب من موقع سقوط المركبة الفضائية على استعداد لسحب المركبة الفضائية من المحيط إلى قارب خاص يسمى “عش التنين”، حيث سيتم إجراء فحوصات السلامة النهائية قبل أن يتمكن الطاقم من النزول.

وقبل مغادرة رواد الفضاء المحطة الفضائية، قالت ناسا إنها كانت تراقب تأثير إعصار إداليا، الذي وصل إلى اليابسة صباح الأربعاء على ساحل خليج فلوريدا.

وضربت العاصفة شمال فلوريدا قبل أن تجتاح جنوب جورجيا وكارولينا.

ويضم رواد الفضاء الأربعة الذين يشكلون فريق Crew-6 رائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارن “وودي” هوبورغ، بالإضافة إلى سلطان النيادي، ثاني رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة يسافر إلى الفضاء، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيديايف.

وأمضت المجموعة ستة أشهر على متن المختبر المداري بعد إطلاقها إلى المحطة في مارس/ وعمل رواد فضاء Crew-6، خلال الأسبوع الماضي، على الترحيب وتسليم العمليات لأعضاء فريق Crew-7، الذين وصلوا إلى المحطة الفضائية في 27 أغسطس.

وخلال فترة وجودهم في الفضاء، كان من المقرر أن يشرف رواد الفضاء Crew-6 على أكثر من 200 مشروع علمي وتقني.

قال هوبورغ خلال مؤتمر صحفي عن بعد مع رواد الفضاء في 23 أغسطس: “لقد أنجزنا الكثير خلال مهمتنا”، وقمنا، كطاقم، بما مجموعة ثلاثة عمليات سير في الفضاء.

وأثناء إقامتهم، استضاف رواد الفضاء Crew-6 أيضًا طاقم Axiom Mission 2، وهو مجموعة مكونة من رائد فضاء سابق في ناسا وثلاثة عملاء من بينهم رجل أعمال أمريكي ورائدا فضاء من المملكة العربية السعودية.

وكانت تلك الرحلة جزءاً من خطة لنقل السياح وغيرهم من العملاء الذين يدفعون بانتظام إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سعت ناسا إلى زيادة حجم النشاط التجاري في المدار الأرضي المنخفض.

وأضاف هوبورج: “لقد كانت مغامرة كبيرة وممتعة للغاية”.