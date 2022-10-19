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بعد 7 سنوات... فيسبوك تلغي ميزة ذكية

منذ 7 دقائق
فيسبوك

فيسبوك

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قررت شركة “ميتا” إنهاء دعم ميزة ذكية تقوم بتحميل المقالات الإخبارية بشكل أسرع، تعرف بـ”المقالات الفورية”، والتي أتاحتها لتطبيقات الأجهزة المحمولة منذ عام 2015.

وتقول التقارير إن الميزة تساعد على تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة، بمعدل يزيد عن 4.9x أسرع من متصفح الويب المعتاد لجهاز “آيفون” أو “أندرويد”.

ولكن وفقا لموقع Axios، سيتم وقف العمل بهذه الميزة بحلول منتصف شهر نيسان المقبل.

وأوضحت شركة “ميتا” المملوكة لمارك زوكربيرغ، والتي تمتلك شركة “فيسبوك”، أن سبب هذه الخطوة هو عدم استخدام هذا الخيار بشكل كاف.

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