بعضها صادم.. تسريبات جديدة حول آيفون 14

كشفت تسريبات جديدة لهاتف آبل المقبل “آيفون 14” عن ترقيات ملفتة، في حين صدم المتابعون بتضمين منفذ “يو أس بي” من نوع “سي”.

وحتى الإصدار الأخير لهاتفها آيفون 13، رفضت شركة آبل طلبات عديدة من المتعاملين لتضمين هذا المنفذ قبل التراجع عن قرارها، وفق ما قاله أحد المسربين لمشاريع آبل المعروفين في الأوساط التكنولجية بكنية “ليكس آبل برو”، الذي يتابعه مئات آلاف من المهتمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف المسرب الغامض LeaksApplePro أن آبل “تفكر حاليا في إضافة منفذ USB-C إلى هاتفها المقبل بعد رفضها استبدال نظام “لايتينغ” (Lightning) الذي أصبح يميزها في سوق الهواتف الذكية.

وقال موقع “فوربيس” إن ذلك قد يسبب صدمة في جميع أنحاء عالم التكنولوجيا.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) November 18, 2021