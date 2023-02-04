بـ10 ميزات رائعة.. تليغرام يطلق أول تحديث في 2023

أطلق تطبيق تليغرام تحديثاً جديداً هو الأول خلال العام الحالي 2023، بعشرة مزايا هامة جداً لمستخدمي التطبيق أبرزها إمكانية الترجمة الكاملة لأي محادثة.

وقالت شركة خدمات التراسل الفوري إنه أصبح بالإمكان الآن تحويل أي ملصق أو رمز تعبيري متحرك إلى صورة للملف التعريفي للحسابات، أو للمجموعات، أو للقنوات. ويمكن لجميع المستخدمين استعمال الرموز التعبيرية المُتحركة أو المُخصصة لهذه الصور، حتى لو لم يكن لديهم اشتراك تليغرام المُميّز.

ويمكن تعيين أو اقتراح صور الملف الشخصي لجهات الاتصال الأخرى بتحرير معلومات جهة الاتصال على تليغرام.

ويمكن الآن للمستخدمين المُميّزين ترجمة المحادثات والمجموعات والقنوات بأكملها فوريًا عن طريق النقر على زر للترجمة في الشريط العلوي. وتتيح قائمة الخيارات إخفاء الشريط، والتحكم باللغات المُراد ترجمتها، ويستطيع كل المستخدمين ترجمة رسالة فردية بتحديدها والنقر على “ترجمة”.

ويمكن معرفة مقدار البيانات التي استهلكتها تليغرام برسوم بيانية دائرية مُفصّلة لبيانات الواي فاي والهاتف المحمول، كما يمكن ضبط إعدادات التنزيل التلقائي لتناسب باقة البيانات الخاصة بالمستخدم.

وقالت تليغرام إنه أصبح بالإمكان تحديد متى يتم الحفظ التلقائي للوسائط في معرض الصور، وذلك استنادًا إلى الحجم والنوع والمحادثة التي استُلمت منها. وتدعم هذه القائمة الآن أيضًا الاستثناءات، لتحديد حفظ المُراد حفظه فقط.

ويستطيع المشرفون الآن اختيار ما يُسمح لأعضاء المجموعة بإرساله من 9 أنواع من الوسائط، مثل: الصور، أو الرسائل الصوتية أو المرئية. ويمكنهم أيضًا تعطيل إرسال الرسائل النصية، لجعل المجموعة للوسائط فقط.

وأعلنت تليغرام أيضًا عن الاشتراك المُميّز السنوي الذي يتيح للمستخدمين توفير ما يصل إلى 40 في المئة من قيمة اشتراك تليغرام المُميّز عن طريق الدفع المقدم لمدة عام من المزايا الحصرية.

ويستطيع الآن مطورو الحسابات الآلية (البوتات) إضافة أزرار خاصة تساعد المستخدمين على تحديد المجموعات، أو القنوات، أو الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير مُحددة مُقدَّمًا. فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه الميزة أن تُستخدم لإضافة حسابات آلية على نحو أسرع إلى أي مجموعة يكون المستخدم فيها مشرفًا، أو تكون الموضوعات مفعّلة فيها.

وقالت تليغرام إن المستخدمين الذين سجلوا الخروج يستطيعون إعادة تسجيل الدخول سريعًا مرة أخرى باستخدام حساب آبل أو جوجل دون إدخال رمز التفعيل المرسل بالرسائل النصية (SMS). وستظل كلمة المرور للتحقق بخطوتين مطلوبةً في حال فُعِّلت.

وكما جرت العادة، أعلنت تليغرام أيضًا في التحديث الجديد عن 10 حزم جديدة من الرموز المخصصة. ويمكن تصفح وإضافة أي من هذه الحزم، مباشرةً من قسم “الشائعة” الجديد في الجزء العلوي من لوحة الرموز التعبيرية.

ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تليغرام من متجر جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام آي أو إس، وكذلك يمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.