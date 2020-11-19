بـ”113 مليون دولار”.. آبل “تسوي” قضية باتريغيت لإنهاء التحقيق فيها

وافقت شركة آبل الأميركية على دفع 113 مليون دولار لإنهاء تحقيق أجرته 34 ولاية والعاصمة واشنطن بشأن “إبطاء الشركة المتعمد” للإصدارات القديمة من هواتف آيفون، وهي القضية المعروفة باسم “باتريغيت”.

وقال المدعي العام في أريزونا، مارك برنوفيتش، الذي قادت ولايته التحقيق: “يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى التوقف عن التلاعب بالمستهلكين وإخبارهم بالحقيقة الكاملة حول ممارساتهم ومنتجاتهم”.

وبموجب التسوية، ستدفع الشركة لأريزونا خمسة ملايين دولار، وباقي المبلغ سيوزع على الولايات الأخرى، بحسب واشنطن بوست.

ورغم موافقتها على التسوية، تصر الشركة على أنها لم ترتكب أخطاء، وقالت إنه لا يجب تفسير التسوية على أنها “اعتراف بأي انتهاك للقانون والقواعد واللوائح” وإنها فعلت ذلك فقط “لإنهاء التحقيق”.

وأثيرت القضية، في عام 2017، عندما شكا مستخدمون من تراجع أداء هواتفهم وفسروا ذلك بمحاولة الشركة دفعهم إلى شراء أجهزة أحدث وأعلى تكلفة.

واعترفت آبل حينها بأنها تستخدم تحديثات البرامج لإبطاء أجهزة آيفون القديمة، بعد فترة قصيرة من إعلان العملاء الغاضبين ومحللي التكنولوجيا أن التحديثات تسببت في انخفاض الأداء. ورجح بعضهم أن الشركة فعلت ذلك لإجبار المستخدمين على شراء أحدث إصدارتها من آيفون، لكن الشركة قالت إنها تهدف إلى معالجة مشاكل بطاريات الليثيوم أيون القديمة التي من شأنها أن تجعل الهواتف مُغلقة فجأة لحماية مكوناتها.

واعتذرت آبل في وقت لاحق وعرضت بدائل للبطاريات لعملائها مقآبل 79 دولارًا، التي أصبحت 29 دولارًا في يناير كانون الثاني 2018. واعترف الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، بعد ذلك بعام بأن إيرادات الشركة في 2018 تأثرت جزئيًا “بتخفيض كبير في الأسعار لاستبدال بطاريات آيفون”.

وفتحت عدة ولايات أميركية تحقيقا في الأمر، أفضى إلى هذه التسوية، الأربعاء، التي ستدفع بموجبها آبل هذه الفاتورة.