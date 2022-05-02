بقيادة بيتكوين.. صعود جماعي لأسعار العملات الرقمية

شهدت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة اليوم الإثنين ارتفاعا، حيث صعدت “المشفرة الأشهر” بيتكوين إلى ما فوق 39 ألف دولار.

وصعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم إلى 1.75 تريليون دولار بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة.

وعادةً ما يقلل المستثمرون من تعرضهم لأصول المضاربة مثل الأسهم والعملات المشفرة في أوقات عدم اليقين – وتنخفض عوائد السندات عندما ترتفع الأسعار.

في المقابل ، يتفوق أداء الذهب والسلع الأخرى عادة عندما يرتفع التضخم.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم)، اليوم بنسبة 2.5% ليصل إلى 39.008 ألف دولار، وفقا لـ”investing”.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

صعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.80% من قيمته مسجلًا 2865.10 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 2.24% إلى 391.50 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل XRP بنسبة 5.07% إلى 0.62308 دولار.

وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.65% لتسجل 0.7928 دولار.

وزاد دوجكوين DOGE/USD نحو 1.35% ليصل إلى مستويات 0.133412 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.

وهبط سعر بولكادوت Polkadot ما قيمته 8.57% ليصل إلى 14.92 دولار.