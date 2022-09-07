بقيادة بيتكوين.. موجة خسائر عنيفة تضرب سوق العملات الرقمية

سجلت مختلف العملات الرقمية هبوطا قويا خلال تعاملات الأربعاء، وسط تدهور سعر بيتكوين أشهر تلك العملات.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022 ، لتصل إلى 940.44 مليار دولار.

وتواصل بتكوين موجة الخسائر ما أدى إلى هبوطها بنحو 60 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذاالعام.

وفي أحدث تداول لها، نزلت بيتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، أكثر من 2 % .

وبذلك تكون قد انخفضت عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس آذار.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم إلى 18,743.00 دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 0.41% إلى 1,513.51 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB أكثر من 1% ليبلغ 263.10 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنحو 4.16% ليسجل 0.315 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.75% إلى 0.4633 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE نحو 0.02% ليصل إلى 0.05352 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.