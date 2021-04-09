بقياس 6.92 إنشًا … تعرفوا إلى هاتف الألعاب من لينوفو

أعلنت شركة لينوفو اليوم عن هاتف الألعاب الرائد الجديد Legion Phone Duel 2، الذي يحتوي على شاشة بقياس 6.92 إنشًا وبطاريتين بسعة إجمالية تبلغ 5500 ميلي أمبير ومنفذين USB-C ومروحتين وكاميرا أمامية منبثقة مصممة لمحبي البث.

ومع زيادة عدد لاعبي ألعاب الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.6 مليار في العام الماضي، فقد دخلت ألعاب الهاتف المحمول في العصر الذهبي مع العديد من خيارات الأجهزة والألعاب الأكثر شمولاً.

وتم تصميم Legion Phone Duel 2 الجديد للأداء الفائق، مع ميزات متطورة مصممة لمنح اللاعبين عبر الهاتف المحمول ميزة تنافسية.

ويشتمل Legion Phone Duel 2 الجديد على معمارية التكنولوجيا المتقدمة ATA 2.0 لتقديم تناسق غير متوازي عند اللعب في الوضع الأفقي المفضل للاعب.

ويتم تبريده بذكاء من خلال مزيج من غرفة مدمجة للبخار بالتبريد السلبي ومروحة تربو مزدوجة نشطة مما ينتج عنه نظام حراري كامل لتحقيق أعلى أداء موثوق.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 5G، وذاكرة من نوع LPDDR5 تصل سعتها إلى 18 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتميز الجهاز بشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 144 هرتز ودقة 1808×2460 بكسل مع سطوع 800 شمعة في المتوسط و 1300 شمعة في الذروة.

وعند عرض الشاشة في الوضع الأفقي، يمكن استخدام كاميرا المنبثقة بدقة 44 ميجابكسل للبث المباشر أو محادثات الفيديو مع إزالة الخلفية.

وهناك كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة السعة بدقة 16 ميجابكسل.

ويمكن استخدام منفذي USB-C للشحن السريع بقدرة 90 واط، وتوضح لينوفو أن استخدام منفذي USB-C في وقت واحد يمكن أن يملأ بطاريتي الهاتف المنفصلتين بسعة 2750 ملي أمبير لكل واحدة في 30 دقيقة.

ويأتي الهاتف مزودًا باتصال 5G مع دعم sub-6GHz و mmWave، إلى جانب وجود دعم لبطاقتي SIM لاتصالين في وقت واحد.

وتوفر أربع ميكروفونات لإلغاء التشويش مُحسنة بالذكاء الاصطناعي جودة صوت أفضل حتى في البيئات المزدحمة.

ولإعادة إنشاء ما يشبه تجربة استخدام ذراع التحكم أثناء اللعب، فإن الهاتف يتميز بأربعة أزرار يتم تمكينها من خلال ردود الفعل اللمسية وأجهزة الاستشعار فوق الصوتية على جانبي الهاتف.

وتخطط لينوفو لإطلاق Legion Phone Duel 2 في الصين هذا الشهر، ومن المفترض أن يأتي إلى أوروبا في وقت لاحق من شهر مايو.

ويتم بيع النموذج الأوروبي بسعر 999 يورو (نحو 1186 دولار) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت وقاعدة شحن مجمعة، أو 799 يورو (نحو 948 دولار) كهاتف مستقل بسعة 12 جيجابايت و 256 جيجابايت على التوالي.