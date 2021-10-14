بقيمة فاقت الـ 53 مليار دولار.. هارفارد الأولى عالمياً

قالت جامعة هارفارد الأميركية، أغنى جامعة في العالم، الخميس، إن أوقافها حققت ربحاً بنسبة 34%، وإن قيمتها قفزت إلى 53.2 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو.

وساعدت استثمارات الجامعة في الأسواق الخاصة والعامة، في تحقيق الزيادة التي قال المسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية “رائعة”.

وقبل عام أعلنت هارفارد عن ربح نسبته 7.3% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو 2020، بعد شهور فقط من هبوط الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن أوقافه حققت عائداً نسبته 56% في السنة المالية التي انتهت في يونيو، لترتفع إلى 27.4 مليار دولار كما ذكرت جامعة براون الأميركية، أن أوقافها حققت ربحاً نسبته 52%، لترتفع إلى 5.9 مليار دولار.