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بقيمة 3.6 مليار دولار.. سوني تستحوذ على شركة "بنجي" لألعاب الفيديو

1 - فبراير - 2022
شركة سوني

شركة سوني

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قررت شركة “سوني” اليابانية، شراء شركة “بنجي” الأميركية المتخصصة في صناعة ألعاب الفيديو، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت الصحيفة إن الصفقة بقيمة 3.6 مليار دولار، بحسب ما أعلنت سوني اليابانية، المنافسة الدائمة لمايكروسوفت في مجال صناعة ألعاب الفيديو، وصاحبة “بلاي ستيشن”.

وتعرف شركة “بنجي” التي قررت سوني الاستحواذ عليها بأنها صاحبة ألعاب شهيرة مثل “ديستني”، وهي لعبة فيديو تصويب من منظور الشخص، تلعب متصلة بالإنترنت في عالم افتراضي، بالإضافة إلى سلسلة ألعاب “هيلو”.

وكانت مايكروسوفت استحوذت سابقا على بنجي في عام 2000، وتم إعادة توظيف مشروعها “هيلو” لوحدة تحكم “أكس بوكس” من مايكروسوفت.

ثم انفصلت “بنجي” عن “مايكروسوفت” في 2007.

وكانت “مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق من شهر يناير أنها تعتزم الاستحواذ على شركة “أكتيفيجن بليزارد” الأميركية العملاقة لألعاب الفيديو في مقابل نحو 69 مليار دولار.

وأصدرت “أكتيفيجن بليزارد” عددا من الألعاب واسعة الشعبية منها “كاندي كراش” و”كول أوف ديوتي” و”وورلد أوف ووركرافت”.

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