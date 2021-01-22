بقيمة 4 دولارات ... راسبيري باي تطلق متحكمًا دقيقًا

أطلقت مؤسسة راسبيري باي Raspberry Pi Pico، وهو عبارة عن لوحة صغيرة وسريعة ومتعددة الاستخدامات يتيح لك إنشاء مشاريع الأجهزة مع تشغيل بعض التعليمات البرمجية عبر وحدة التحكم الدقيقة.

واستخدمت مؤسسة راسبيري باي شريحتها الخاصة المسماة RP2040، وهي شريحة متحكم جديدة تمامًا صممتها المؤسسة في المملكة المتحدة.

وتتميز شريحة RP2040 بمعالج +Arm Cortex-M0 ثنائي النواة العامل بتردد 133 ميجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي داخلية تبلغ 264 كيلوبايت ودعم يصل إلى 16 ميجابايت من مساحة التخزين الفلاشية خارج الشريحة.

وهناك 26 دبوسًا GPIO بما في ذلك 3 مداخل تناظرية، ومنفذ micro-USB ومستشعر درجة الحرارة، ولا يأتي مع دعم للشبكة اللاسلكية أو البلوتوث، ويكلف 4 دولارات.

ومثل المتحكمات الدقيقة الأخرى، يحتوي Raspberry Pi Pico على عشرات من دبابيس الإدخال والإخراج على جانبي الجهاز.

وتعد هذه الدبابيس مهمة لأنها تعمل كواجهة مع المكونات الأخرى، بحيث يمكنك جعل المتحكم الدقيق يتفاعل مع ضوء LED، والحصول على بيانات من أجهزة استشعار مختلفة، وإظهار بعض المعلومات على الشاشة، وما إلى ذلك.

وتتضمن الشريحة مجموعة كبيرة من خيارات الإدخال والإخراج، بما في ذلك I2C و SPI و PIO، لدعم التطبيقات الممكنة التي لا نهاية لها لهذه الحزمة الصغيرة.

وتتيح وحدات التحكم الدقيقة التحكم في أجزاء أخرى أو أجهزة أخرى، وبالرغم من إمكانية القيام بذلك باستخدام راسبيري باي العادي، لكن المتحكمات الدقيقة مصممة خصيصًا للتفاعل مع الأشياء الأخرى.

ويمكنك البدء في تطوير مشروعك باستخدام قاعدة بناء النماذج الأولية للإلكترونيات لتجنب اللحام، ويمكنك إقرانها ببطارية صغيرة ويمكن تشغيلها لأسابيع أو حتى شهور.

وعلى عكس الحواسيب، لا تقوم وحدات التحكم الدقيقة بتشغيل أنظمة التشغيل التقليدية، إذ تعمل التعليمات البرمجية الخاصة بها مباشرة عبر الشريحة.

ويمكنك توصيل جهازك بالحاسب باستخدام منفذ micro-USB، وتقوم بتشغيل Raspberry Pi Pico أثناء الضغط على الزر، وسيظهر الجهاز عبر جهاز الحاسب بصفته قرص خارجي.

وتعد لوحة Raspberry Pi Pico قابلة للبرمجة عبر C و MicroPython، كما أنها قابلة للتكيف مع مجموعة واسعة من التطبيقات ومستويات المهارة.

وتريد مؤسسة راسبيري باي السماح للآخرين بالاستفادة من تصميم الرقاقة الخاص بها، حيث تواصلت مع Adafruit و Arduino و Pimoroni و Sparkfun حتى يتمكنوا من بناء لوحاتهم الخاصة باستخدام شريحة RP2040 ليكون هناك نظام بيئي كامل للأجهزة التي تعمل بشريحة RP2040.