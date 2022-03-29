بقيمة “52 مليار دولار”.. مجلس الشيوخ يقر قانون دعم الصناعة المحلية لـ”أشباه الموصلات”

وافقت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يدعم صناعة رقائق أشباه الموصلات المحلية، في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين.

وأعلن المجلس أن قيمة الدعم تقدر بـ 52 مليار دولار، في خطوة عدها مشرعون أمريكيون أساسية ومطلوبة لبدء المفاوضات مع مجلس النواب بشأن التشريع النهائي.

أدى النقص المستمر في الرقائق على مستوى الصناعة إلى تعطيل الإنتاج في صناعات السيارات والإلكترونيات، ما أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج، وكانت هناك دعوات متزايدة لتقليل الاعتماد على بلدان أخرى في صناعة أشباه الموصلات.

مشروع القانون

صوّت مجلس الشيوخ الاثنين بـ 68 إلى 28 لصالح الخطة، التي تشمل منحًا وحوافز بقيمة 52 مليار دولار لتعزيز تصنيع الرقائق بالإضافة إلى أحكام تهدف إلى تحفيز الابتكار وإعادة الصناعات الرئيسية إلى الولايات المتحدة وسط أزمة سلسلة التوريد العالمية.

أقر مجلس الشيوخ لأول مرة تشريع صناعة الرقائق في يونيو/حزيران والذي سمح أيضًا بمبلغ 190 مليار دولار لتعزيز التكنولوجيا والبحوث الأميركية للتنافس مع الصين، بينما أقر مجلس النواب نسخته في أوائل فبراير/شباط.

تتخذ مشاريع القوانين مناهج مختلفة لمعالجة القدرة التنافسية للولايات المتحدة مع الصين في مجموعة واسعة من القضايا، وكذلك بشأن التجارة وبعض الأحكام المتعلقة بالمناخ.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن تصويت مجلس الشيوخ كان خطوة أخرى “لتعزيز سلاسل التوريد لدينا، وتحقيق المزيد في أميركا، والتغلب على الصين وبقية العالم لعقود قادمة”.

فيما انتقد السيناتور المستقل بيرني ساندرز الإعانات البالغة 52 مليار دولار، ووصفها بأنها “جشع الشركات”، وقال إن دافعي الضرائب عليهم أن يحصلوا على ضمانات أو حصص من شركات الرقائق المربحة مقابل الإعانات.

وقال ساندرز: “يجب تقاسم المكاسب المالية التي حققتها هذه الشركات مع الشعب الأميركي، وليس فقط المساهمين الأثرياء”.

صناعة الرقائق في الولايات المتحدة

أشارت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى أن الولايات المتحدة كانت تنتج ما يقارب 40% من جميع الرقائق قبل عقدين من الزمن، أما الآن فإن ما تنتجه يمثل 12% فقط من الإنتاج العالمي. ويعد تصويت مجلس الشيوخ “خطوة أخرى نحو تنشيط صناعة أشباه الموصلات الأميركية، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية، وتوفير أماكن التصنيع عالية الجودة”.

كانت شركة جنرال موتورز قد قالت الجمعة إنها ستوقف الإنتاج في مصنع شاحنات البيك أب في ولاية إنديانا لمدة أسبوعين في أبريل/نيسان بسبب نقص الرقائق.