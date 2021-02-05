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بكلفة باهظة جدا … “ناسا” تستعد لاطلاق رحلة نحو كويكب Psyche 16

منذ 20 دقيقة
ناسا

ناسا

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تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لإطلاق رحلة فضائية في شهر أغسطس/ آب لعام 2022، لكويكب Psyche 16. وهدف هذه الرحلة، هو معرفة الظروف التي تشكل فيها كوكب الأرض والكواكب الأخرى.

وأفادت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن تكلفة المهمة الفضائية باهظة جدًا، حيث تكلف قرابة 73.7 تريليون دولار.

ووفقًا للصحيفة، فإن الكويكب، وجهة المهمة الفضائية لناسا، والذي يُطلق عليه اسم 16 Psyche يتكون بكامله من عنصري الحديد والنيكل، وهي المواد المكونة لباطن الأرض نفسها، ويبلغ اتساعه 252 كم، أي أكبر بمقدار 17 مرة عن الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات منذ ملايين السنين، وحجمه الكبير جعل العلماء يرجحون أنه نتاج لبقايا كوكب كان موجودًا بالفعل.

ويتحرك الكويكب الغني بالمعادن في حزام الكويكبات الرئيس، الموجود بين كوكبي المريخ والمشترى.

وأفادت ”ديلي ستار“ أن السبب في ارتفاع تكلفة المهمة الفضائية، التي تستعد ناسا له، هو ارتفاع قيمة نقل الحديد لوحده عند نقل الكويكب إلى كوكب الأرض، وتبلغ التكلفة 10 آلاف كوادريليون دولار وكوادريليون هو مصطلح يُطلق على الأرقام الكبيرة وتساوي قيمته مليون مليار، أي واحد أمامه 15 صفر.

ويقول الخبراء، إن تكلفة المهمة الإجمالية التي تُقدر بـ 73 تريليون دولار، ستكون كافية لانهيار الاقتصاد العالمي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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