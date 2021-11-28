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“بلاك فيو” تطلق حاسوب لوحي يحيل اللاب توب للتقاعد

28 - نوفمبر - 2021
حاسوب بلاك فيو

حاسوب بلاك فيو

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كشفت شركة بلاك فيو الصينية النقاب عن الحاسوب اللوحي Tab 11 الجديد، والذي يمكن استعماله بديلا لللاب توب عن طريق حافظة لوحة المفاتيح.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على شاشة قياس 10.36 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2000 x 1200 بيكسل، وينبض بداخله معالج Unisoc T618، والذي يجمع ما بين اثنين من الأنوية A75 بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز وستة أنوية A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز.

وقامت الشركة الصينية بالاعتماد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية مع دعم شبكة LTE.

فترة تشغيل 5.5 ساعة

ويأتي الحاسوب اللوحي Tab 11 الجديد في جسم مصنوع من سبيكة الألومنيوم بسُمك 8.1 ملم ولا يتعدى وزنه 460 جراما، ويزخر ببطارية سعة 6580 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5.5 ساعة عند تشغيل الفيديو.

ويدعم الحاسوب اللوحي الجديد العديد من التقنيات المتطورة مثل وحدة GNSS مع دعم أنظمة تحديد المواقع GPS وGlonass وBeidou وشبكة الواي فاي.

وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويعتمد الحاسوب اللوحي الجديد على نظام التشغيل Doke OS_P 2.0، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11،.

وأعلنت شركة بلاك فيو عن طرح الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق العالمية بدءا من 6 كانون أول/ديسمبر المقبل.

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