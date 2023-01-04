بمزايا وألوان فريدة.. سامسونغ تكشف عن شاشتها الذكية Smart Monitor M8

كشفت شركة سامسونغ (الاثنين 2-1-2023) عن شاشاته الذكية والمتميزة (Smart Monitor M8)، والتي تأتي بأربعة خيارات لونية هي: الأزرق، والأخضر، والوردي، والأبيض.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إن الشاشة الذكية ذات رقم الطراز (M80C) تمتاز بتصميم أنيق ونحيف، وتأتي الآن بقياس جديد هو 27 بوصة، بالإضافة إلى القياس الحالي 32 بوصة، وكلتاهما تدعم دقة الوضوح الفائق 4K.

وقالت سامسونغ إن الحامل القابل لضبط الارتفاع مع دعم الإمالة يتيح للمستخدمين أفضل زاوية. ويمكن للشاشة الآن أن تدور بزاوية 90 درجة لاستخدامها رأسيًّا، كما أنها تفي بمعايير (VESA) للمساعدة في توفير المساحة والحفاظ على بيئة خالية من فوضى الأسلاك.

ويمكن لشاشة (Smart Monitor M8) الاتصال بمئات الأجهزة المتصلة المتوافقة والتحكم فيها وإدارتها؛ من خلال منصة الأجهزة المنزلية الذكية التابعة لسامسونغ، سمارت ثينجز هب (SmartThings Hub) المدمجة، ومن ذلك المصابيح، والكاميرات، وأجراس الأبواب، والأقفال، وأجهزة تنظيم الحرارة.

وقالت الشركة إنها تخطط لتوسيع خيارات الأجهزة المنزلية الذكية وقابليتها للاستخدام من خلال دعم معيار المنزل الذكي، ماتر (Matter)، ومعايير تحالف الاتصال المنزلي (Home Connectivity Alliance) اعتبارًا من العام الحالي.

وذكرت سامسونغ أنها أضافت إمكانية التحكم بواسطة الفأرة إلى العديد من تطبيقات (Smart Monitor)، ومن ذلك منصتا (Smart Hub)، و (SmartThings Hub)، وذلك بهدف الحصول على مستوى جديد من التحكم المريح بدون جهاز التحكم عن بعد.

ويمكن للمستخدمين استعمال شاشة (Smart Monitor M8) للوصول الفوري إلى خدمات بث المحتوى: برايم فيديو (Prime Video) من أمازون، ويوتيوب وغيرها من خلال منصة (Smart Hub). ويمكنهم أيضًا الوصول بسهولة إلى منصة بث الألعاب (Samsung Gaming Hub).

وقالت سامسونغ إن ميزة، المحتويات الخاصة بي (My Contents)، الجديدة توفر للمستخدمين معلومات مفيدة في لمحة سريعة. فحينما تكون الشاشة في وضع الاستعداد وتكتشف وجود هاتف ذكي مسجل في النظام من خلال تقنية البلوتوث المنخفض الطاقة (BLE)، فإنها تعرض الصور الشخصية للمستخدم والجدول الزمني وأشياء أخرى على الشاشة. وتعود الشاشة إلى وضع الاستعداد فور خروج الهاتف عن نطاق التغطية.

وأضافت سامسونغ أن كاميرا (SlimFit) المدمجة في (Smart Monitor M8) شهدت ترقية إلى دقة 4K، وهي تعمل مع تطبيقات مؤتمرات الفيديو، مثل: جوجل ميت (Google Meet).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن (Smart Monitor M8) محمية أيضًا بواسطة تقنية الأمان (Samsung Knox Vault)، التي تُشفِّر البيانات الشخصية، وتحافظ على الملفات والمعلومات المخزنة معزولة عن نظام التشغيل الرئيسي للجهاز لحمايتها من الهجمات.

يُشار إلى أن سامسونغ أعلنت إلى جانب الشاشة الذكية الجديدة عن ثلاث شاشات أخرى موجهة لعشاق الألعاب وصناع المحتوى، وهنّ: (Odyssey Neo G9)، و (Odyssey OLED G9)، و (ViewFinity S9).

وقد تعلن الشركة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالشاشات خلال مؤتمر (CES 2023) الذي ينطلق بعد غدٍ الخميس ويستمر حتى يوم الأحد في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.