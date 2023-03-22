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بمليارات الدولارات.. استثمار سعودي إماراتي مرتقب في "سبيس إكس"

منذ 23 ثانية
"سبيس إكس"

"سبيس إكس"

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ذكرت مجلة إنفورميشن نقلا عن مصادر مطلعة أن وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة تتخذ من أبوظبي مقرا تعتزمان الاستثمار في جولة تمويل بمليارات الدولارات لشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك.

وأضاف التقرير أن جولة التمويل من المتوقع أن تجعل قيمة الشركة المصنعة للصواريخ نحو 140 مليار دولار.

وقال التقرير إن سبيس إكس وممثلين لمورجان ستانلي أبلغوا المستثمرين أن شركة الماء والكهرباء السعودية القابضة، التابعة لصندوق الثروة السيادي السعودي، وشركة ألفا ظبي الإماراتية القابضة تشاركان في جولة التمويل.

ولم ترد سبيس إكس وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وألفا ظبي حتى الآن على طلبات من رويترز للتعقيب.

    المصدر :
  • رويترز

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