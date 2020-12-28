استمع لاذاعتنا

بمميزات استثنائية.. تسلا تطلق تحديثًا جديدًا لسياراتها الكهربائية

منذ 5 دقائق
شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية

شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة ”تسلا“ المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية عن تحدبث جديد لسياراتها .

ويتضمن تحديث البرامج الثابتة الجديدة بعض التحسينات الرئيسة على واجهة المستخدم في قمرة القيادة، مما يجعل الصور المحيطة بالمركبة أكبر وأكثر تفصيلًا، ويسهل الوصول إليها، كما تم جعل بعض عناصر واجهة المستخدم أكثر سهولة، خاصة للقيادة الذاتية الكاملة.

ويجلب التحديث أيضًا 3 ألعاب جديدة لمالكي سيارات، هي: The Battle of Polytopia وCat Quest وSolitaire، كما تم إجراء العديد من التحسينات على جودة خريطة التنقل.

بالإضافة إلى ذلك، تم الآن نقل معلومات السيارة إلى عناصر التحكم في شريط الحالة.

كما يضيف تحديث البرنامج ميزتين جديدتين إلى ميزة Boombox في السيارة والتي تتيح للمستخدمين تشغيل الموسيقى، وبعض الأصوات)على السماعة الخارجية للسيارة، وإضافة جديدة إلى وضع اختبار الانبعاثات.

و“تيسلا“ شركة تقع في كاليفورنيا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، وقد حازت الشركة أرباحًا بعد 10 سنوات في الربع الأول العام 2013.

وفي 1 يوليو 2020، وصلت ”تسلا“ إلى القيمة السوقية 206.5 مليار دولار، متجاوزة تويوتا، وأصبحت بذلك شركة السيارات الأكثر قيمة بالعالم.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    سماعات لا سلكية من ابل
    آبل تكشف عن ميزة جديدة في سماعتها اللاسلكية “AirPods”
    لا يجب استخدام الهاتف أثناء الشحن
    احذروا من استخدام الهواتف أثناء الشحن
    إكس بوكس وان
    إليكم هذه النصائح الـ5 لتنزيل الألعاب بشكل أسرع في Xbox One

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتامين د
    هل تناول فيتامين “د” يحمي من فيروس كورونا؟
    كورونا يرواغ من جديدة بسلالة متحورة أكثر فتكا
    كورونا
    وفيات وإصابات سلالة كورونا المتحورة سترتفع في 2021.. إلا إذا
    تحذير للرجال من علامتين قد تدلان على سرطان البروستات
    تحذير للرجال من سرطان البروستات.. لا تتجاهلوا هاتين العلامتين