بمميزات استثنائية.. هواوي تطلق جهاز MatePad 11.5

قالت شركة هواوي أن الجهاز اللوحي متوسط ​​المدى الذي تم الكشف عنه إلى جانب ساعة Watch GT 4 في برشلونة هو جهاز MatePad 11.5 لأولئك الذين لديهم حساسية خاصة لانعكاسات الشاشات اللامعة، أو يفضلون تجربة الحبر الإلكتروني الملون، أو كليهما.

علاوةً على ذلك، يحتفظ إصدار PaperMatte للجهاز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ونسبة الشاشة إلى الهيكل تبلغ 86%، ودقة 2K للإصدار الأصلي.

كما توصف شاشة PaperMatte الجديدة بأنها “مصممة للعيون الحساسة” مع شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light وFlicker-Free الرسمية لتوفير راحة مرتفعة محتملة أثناء استهلاك المحتوى على الإصدار الجديد من MatePad 11.5.

كما أن الجهاز لا يزال مدعومًا بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 ويتمتع بهيكل بارتفاع 6.85 ملم ويزن 499 جرامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركة هواوي واثقة أيضًا من أن المستخدمين سيستمتعون بالرسم على الجهاز اللوحي مع نظام الاهتزاز الدقيق الفريد والتخميد لإعادة إنشاء حفيف وصخب القلم على الورق المضمن في نسختها من HarmonyOS 3.1 واستجابة الضغط على مستوى 4096 إلى الجيل الثاني من M-Pencil.

ووفقًا لذلك، تم طرح إصدار PaperMatte لأولئك الذين يفضلون استخدام القلم، في حين أن جهاز FullView Display MatePad 11.5 الأولي قد يكون الأفضل لأولئك الذين يستمتعون بواجهة لوحة مفاتيح تشبه الحاسب المحمول.

ومع ذلك، لم تنته شركة هواوي بعد من تحديد الأسعار والتوافر.