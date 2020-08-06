بمميزات متعددة..هواوي تكشف عن ساعتها الذكية Watch 4X الجديدة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في إطار الحرب التكنولوجية الدائرة بين شركات تصنيع التكنولوجيا ، كشفت شركة هواوي الصينية عن ساعتها الذكية الجديدة .

وكشفت هواوي النقاب عن ساعتها الذكية Watch 4X الجديدة، والتي تأتي بميزة مفيدة للآباء.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تتميز بتصميم أنيق من خلال الحواف الكثيرة والجسم المقوى، كما أنها مقاومة للماء حتى 50 مترا، وبجانب هذا تتمتع براحة في الارتداء بفضل السوار المصنوع من السيليكون.

وأكثر ما يميز الساعة الجديدة هو تجهيزها بكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، ويتم عرض صور الكاميرا على شاشة AMOLED` قياس 1.4 بوصة بدقة 320×360 بيكسل.

وتمتاز الساعة بوظيفة تحديد المواقع، وهو ما يفيد الآباء في معرفة موقع الطفل.

وتم تجهيز ساعة هواوي بذاكرة داخلية سعة 1جيجابايت، وذاكرة فلاش سعة 16 جيجابايت، مع شريحة NFC.

وتتيح البطارية سعة 800 مللي أمبير/ساعة فترة عمل للساعة تمتد لليومين على الأقل، وتتوفر الساعة في ألوان Sea Blue و Glacier White و Cherry Pink.