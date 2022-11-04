بمواصفات مميزة.. إطلاق هاتفي POCO M5 و POCO M5s في السعودية

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاق أحدث هواتف علامتها التجارية المعروفة بوكو (POCO) في المملكة العربية السعودية.

وتهدف شاومي من إطلاق الإصداران المميزان “POCO M5 و POCO M5s” إلى تقديم المزيد من التجارب الترفيهية ذات الجودة العالية لعشاق الألعاب والإثارة.

يتميز هاتف (POCO M5) بالسعر الاقتصادي مقابل الأداء العالي الذي يقدمه بالنسبة إلى فئته، في حين يوفر هاتف (POCO M5s) تجربة ترفيهية شاملة، تجمع بين احتياجات الكاميرا، والصوت، والبطارية.

فقد تمكنت بوكو من جمع الميزات التقنية التي اشتهرت بها، في هاتفي POCO M5، و POCO M5s، وهو الأمر ذاته الذي عبر عنه (Angus Ng) رئيس تسويق المنتجات في شركة بوكو العالمية بقوله: “يغير هاتفا POCO M5 و POCO M5s الصورة النمطية للهواتف التي تدعم تجربة لعب رائعة أو تجربة سمعية وبصرية، حيث يعد الهاتفان الجديدان شهادة حقيقية على جهود فريقنا الحثيثة لإطلاق المنتجات المبتكرة والمبدعة لعشاق التكنولوجيا وبأسعار معقولة”.

مواصفات هاتف POCO M5:

يعمل هاتف POCO M5 بمعالج (MediaTek Helio G99) ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، مع معالج (Arm Mali G57 GPU) للرسومات ثلاثي الأبعاد، ليوفر نظامًا كاملًا لممارسة ألعاب أكثر ذكاءً.

في حين تتحكم (Game Turbo 5.0) في وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة، وتحسن ميزة اللعب الثابت حتى في الألعاب ذات التحميل الثقيل، حيث يمكن للنظام أن يعرف “إذا كنت في منتصف اللعبة” بحيث لا تؤدي رسالة مفاجئة إلى خروجك من اللعبة، وذلك من خلال ظهور نافذة فرعية.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.58 بوصات، وبدقة 2408 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 401 بكسل في البوصة الواحدة.

كما تتميز الشاشة بأنها تدعم ميزة (Dynamic Switch) مع معدل تحديث 90 هرتزًا، وهو ما يجعلها تعمل على تبديل معدل تحديث الشاشة ديناميكياً، والتكيف مع معدل تحديث سريع جداً مع الألعاب العالية الإطار، بينما يمكن أن يتحول إلى إبطاء تشغيل الفيديو، لتوفير الطاقة، إضافة إلى ضمان اللعب المستدام والطويل، مع إطالة عمر البطارية.

يعمل هاتف POCO M5 على تسريع التجربة الإجمالية للعب ويساعد بشكل كبير في الألعاب السريعة مع استجابة لمس أسرع، كما يأتي POCO M5 مع ميزات عملية مثل: شاشة Sunlight، التي تتيح لك ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، والاستمتاع بلعبتك بشكل مريح في الحديقة أو بجانب المسبح.

بالإضافة إلى طريقة اللعب، يعد POCO M5 مثاليًا أيضًا لعشاق التصوير الذين يرغبون في التقاط صور لا تنسى، حيث يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تدعم الكثير من الميزات.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: عدسة (macro) بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والثالثة: عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4. في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.2.

تعمل العدسة الثانية على التقاط الصور القريبة بدقة عالية، فسواء كنت ترغب في التقاط صور أثناء ركوب الأمواج في البحر، أو التقاط صورة مقربة مثالية للأعمال الفنية في الشوارع، فتأكد أن هاتف POCO M5 سيدعمك تمامًا. بينما تعمل العدسة الثالثة على اكتشاف العمق في الصور لحظيًا.

علاوة على ذلك، تعمل بطارية POCO M5 ذات السعة العالية التي تبلغ 5000 ملّي أمبير/الساعة، مع الشحن السريع بقوة 18 واطًا لساعات طويلة، وبذلك لا يوجد حاجة للقلق من انخفاض طاقة البطارية على مدار اليوم، وهو الأمر الذي يُمكّنك من اللعب أثناء التنقل، أو أداء جميع مهامك اليومية.

مواصفات هاتف POCO M5s:

عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو العالية الدقة، يمكن لنظام الكاميرا الخلفية الرباعية العدسات في هاتف POCO M5s أن يساعدك في ذلك بكل سهولة، حيث يمكنك تسجيل مقاطع فيديو مذهلة بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بكاميرا الهاتف الرباعية العدسات.

يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 64 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة (macro) بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة: عدسة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4.

تتيح لك العدسة الثانية التقاط صور جميلة لأفق المدينة أو مشهد الجبال، بينما تعمل العدسات الثالثة والرابعة على اكتشاف العمق أو التقاط صور مقربة مفصلة للألوان المائية، وهو الأمر الذي تتميز به الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل للحصول على صور شخصية رائعة، وجودة فيديو عالية الدقة مع الأصدقاء والعائلة.

علاوة على ذلك، فإن مجموعة من ميزات الكاميرا الذكية تساعدك على التعبير عن نفسك أثناء التقاط الصور وتسجيل الفيديو، حيث يمكنك التقاط صور رائعة في الليل، والتقاط صور بورتريه مذهلة، وإنتاج مقاطع فيديو احترافية بفواصل زمنية أو بطيئة الحركة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

يأتي هاتف POCO M5s بشاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.43 بوصات، وبدقة 2400× 1080 بكسلًا، وبكثافة 409 بكسل في البوصة الواحدة.

تتيح لك الشاشة مشاهدة العروض والألعاب الرياضية أو عرض مقاطع الفيديو، أو تشغيل الموسيقي، حيث يأتي الهاتف مزودًا بمكبرات صوت مزدوجة، لتوفير تجربة صوتية ومرئية فريدة، مما يزيد من متعة تشغيل مقاطع الفيديو.

كما يمكنك الاستمتاع بمرئيات POCO M5s السلسة وأداء الألوان الممتاز، حيث تضم الشاشة ميزات رائعة لتعزيز راحة المستخدم، مثل مستشعرات الإضاءة المحيطة بزاوية 360 درجة لضبط سطوع الشاشة حتى تتمكن من الاستمتاع ببث مباشر كامل دون إجهاد العين.

ولكون الهاتف يعمل بمعالج (MediaTek Helio G95) ثماني النوى، فهو يتمتع بقوة تمكّنك من الاستمتاع بعالم الصوتيات والمرئيات، حيث يتيح الهاتف الاقتران بين أداء الرسومات السلس، والكفاءة، والتصوير بالكاميرا في آن واحد.

كما يعمل الهاتف ببطارية عالية السعة تبلغ 5000 ملّي أمبير/الساعة، توفر ما يصل إلى 12 ساعة من المتعة دون انقطاع، أو يوم ونصف من المكالمات الصوتية بدون توقف، كما يمكن أن تستمر لمدة شهر في وضع الاستعداد.

الأسعار:

يتوفر هاتف (POCO M5) بلونين فقط هما: الأسود، والأخضر، وبسعر 899 ريالًا سعوديًا لإصدار (6 + 128 جيجابايت). وسيكون متاحًا بسعر 749 ريالًا سعوديًا خلال فترة العرض الوقعة بين 1 نوفمبر و 7 نوفمبر. وهو متوفر من خلال موقع أمازون.

بينما يتوفر هاتف POCO M5s بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والرمادي، والأبيض، وبسعر 999 ريالًا سعوديًا لإصدار (6 + 128 جيجابايت) وسيكون متاحًا بسعر 749 ريالًا سعوديًا خلال فترة العرض الوقعة بين 10 نوفمبر و 30 نوفمبر. وهو متوفر حصريًا لدى موقع نون.